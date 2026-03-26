Genitori vanno in vacanza a Sharm el-Sheikh e lasciano da soli a Trieste i 5 figli minorenni: allontanati
I 5 figli minorenni lasciati a casa da soli a Trieste mentre i genitori sono in vacanza Sharm el-Sheikh: scattate le procedure di sicurezza
I genitori in vacanza a Sharm el-Sheikh, i 5 figli minorenni lasciati a casa da soli a Trieste. Ad accorgersi della situazione è stata un’insegnante di uno dei bimbi, la quale ha allertato i Servizi sociali del Comune, il quale ha fatto intervenire la polizia locale nella casa familiare. In seguito al sopralluogo, i 5 minorenni sono stati allontanati dal padre e dalla madre, venendo trasferiti in una comunità.
- Genitori in vacanza a Sharm el-Sheikh, i 5 figli minorenni a casa da soli a Trieste
- L'attivazione delle procedure di sicurezza
- Trasferiti anche gli animali domestici della famiglia
Genitori in vacanza a Sharm el-Sheikh, i 5 figli minorenni a casa da soli a Trieste
Dei 5 minorenni, i più piccoli frequentano la primaria, il più grande un istituto superiore. A raccontare i dettagli della vicenda è il quotidiano Il Piccolo.
Da quanto emerso, i due coniugi, per festeggiare il compleanno di lei, si sono concessi una vacanza sul Mar Rosso senza i figli, che sono stati lasciati da soli a casa.
Tra l’altro, i genitori hanno anche postato degli scatti sui social delle loro ferie.
L’attivazione delle procedure di sicurezza
Dopo che la polizia ha effettuato un sopralluogo nell’abitazione di Trieste in cui abitano i 5 ragazzi e dopo aver appurato che erano soli, sono scattate le procedure di sicurezza.
I figli sono stati trasferiti in un primo momento all’Irccs materno infantile Burlo Garofolo per verificare che fossero in salute. Nel frattempo è stata inviata un’informativa alla Procura dei minori ed è stata avviata, da parte dei Servizi sociali, la ricerca di una comunità idonea ad accoglierli.
Mentre venivano svolti tutti i passaggi, i genitori sono stati costantemente informati di quanto stava succedendo.
Trasferiti anche gli animali domestici della famiglia
Attualmente i minorenni si trovano tutti insieme in una comunità del territorio. Il padre e la madre li possono vedere. Chi sta lavorando al caso sta mantenendo il massimo riserbo.
Nella casa familiare di Trieste sono anche stati trovati animali domestici. Il Comune si è prontamente attivato individuando strutture adeguate a garantire loro cure e sicurezza.
L’assessore comunale alle Politiche sociali, Massimo Tognolli, ha spiegato che è stato “messo in atto un percorso genitoriale per fare in modo che si creino, quanto prima, i presupposti affinché la famiglia si ricongiunga e in primo piano restano la sicurezza e la serenità dei minori”.
Tognolli, contattato da Repubblica, ha aggiunto che “la coppia non era stata segnalata in passato per altri episodi”. E ha tenuto a precisare che “questa è una vicenda opposta a quella della famiglia nel bosco, i genitori hanno compreso lo sbaglio e sono molto collaborativi”.