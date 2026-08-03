Gennaro Ferrara morto a 88 anni a Napoli, il professore fu rettore dell'Università Parthenope dal 1986 al 2010

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo accademico per la scomparsa di Gennaro Ferrara, storico rettore dell’Università Parthenope di Napoli, morto all’età di 88 anni. A darne notizia lo stesso ateneo, che Ferrara guidò dal 1986 al 2010 “con straordinaria passione, lungimiranza e capacità”. “Napoli perde un uomo che ha dedicato la sua vita alla diffusione del sapere”, lo ricorda il sindaco Gaetano Manfredi.

Morto a Napoli Gennaro Ferrara

È morto a Napoli nella giornata di domenica 2 agosto il professor Gennaro Ferrara, ex rettore dell’Università Parthenope.

Lo ha annunciato lo stesso Ateneo napoletano, di cui Ferrara è stato a lungo rettore. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 89 anni.

I funerali si terranno oggi, lunedì 3 agosto, alle ore 18 alla Basilica di San Francesco di Paola, in Piazza del Plebiscito.

Fu rettore dell’Università Parthenope dal 1986 al 2010

Docente di Economia aziendale, Gennaro Ferrara è stato rettore dell’Università Parthenope di Napoli dal 1986 al 2010.

“Maestro e mentore”, Ferrara è stato un “protagonista indiscusso” della storia dell’Ateneo, si legge nella nota diffusa dall’Università Parthenope.

“Con straordinaria passione, lungimiranza e capacità, ha saputo trasformare un piccolo istituto universitario specialistico in una moderna e prestigiosa Università multidisciplinare, al punto da essere unanimemente considerato uno dei fondatori della Parthenope contemporanea”.

Per l’Ateneo “il suo contributo, il suo sostegno e la sua preziosa esperienza non sono mai venuti meno. Fino agli ultimi giorni, la sua presenza è stata costante nella vita dell’Ateneo, rappresentando un punto di riferimento autorevole e affettuoso per l’intera comunità universitaria”.

I messaggi di cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio per la morte di Gennaro Ferrara, a partite dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, già rettore dell’Università Federico II.

“Scompare una figura da sempre impegnata sia a livello accademico, sia a livello istituzionale”, dice Manfredi.

“Napoli perde un uomo che ha dedicato la sua vita alla diffusione del sapere tra le giovani generazioni. Grazie a lui e alla sua instancabile attività la Parthenope è stata capace di divenire un polo universitario di prim’ordine”.

“Un uomo di straordinarie capacità e di instancabile impegno, che con lungimiranza ha dato vita a un ateneo divenuto punto di riferimento per il territorio e la regione”, lo ricorda il rettore dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti.

“Un grandissimo Rettore, persona di intelligenza superiore e di una grande visione unita ad una straordinaria capacità di concretizzare i progetti in realizzazioni. Un Magnifico per davvero”, scrive l’assessore regionale al Patrimonio, Enzo Cuomo, rettore emerito dell’Istituto Universitario Navale, poi diventato Università Parthenope.