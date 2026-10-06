Gennaro Fiscarelli scomparso a Cerignola dal 2024, la madre chiede "pietà, ditemi solo dov'è il corpo"

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La madre di Gennaro Fiscarelli ha lanciato un appello per avere informazioni sul figlio, scomparso esattamente da due anni a Cerignola, in provincia di Foggia. Il ragazzo era uscito con alcuni amici e non è più tornato. La sua auto è stata trovata poco lontano da casa, carbonizzata, così come il suo cellulare. Le indagini continuano.

Le parole della madre di Gennaro Fiscarelli

Sono passati esattamente due anni dalla morte di Gennaro Fiscarelli, 32enne di Cerignola, in provincia di Foggia, scomparso nella notte del 5 ottobre 2024 dopo essere uscito di casa con alcuni amici.

La madre di Fiscarelli è tornata a parlare del caso, lanciando un appello dai microfoni dell’agenzia di stampa Ansa: “Abbiate pietà di una mamma. Voglio solo sapere dov’è il corpo di mio figlio“.

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Fiscarelli non tornò a casa dopo l’uscita con gli amici e la sua auto fu trovata carbonizzata a tre chilometri dalla sua abitazione, insieme al suo cellulare.

L’appello della madre agli amici

La madre ha poi continuato nel suo appello riferendosi proprio agli amici con cui Fiscarelli era uscito la sera della sua scomparsa.

“La cosa più terribile è che in tutto questo tempo nessun amico, dei tanti che mio figlio aveva, si è mai fatto avanti con me. Ha mai chiesto informazioni” ha spiegato la donna.

“È terribile vivere in casa senza di lui, tra i suoi ricordi. Vedere la sua stanza vuota, i suoi abiti nell’armadio e non sapere nemmeno dove andarlo a piangere” ha poi continuato.

Le indagini e le parole dell’avvocato della famiglia

Le indagini per capire cosa sia accaduto a Fiscarelli sono ancora in corso. I carabinieri stanno raccogliendo informazioni fin dai giorni successivi alla scomparsa, ma senza essere riusciti a far emergere ulteriori indizi.

L’avvocato Michele Allamprese, che segue il caso da circa otto mesi con l’associazione Penelope, ha spiegato: “Abbiamo acquisito le consulenze eseguite sul materiale ritrovato. L’attività d’indagine è ancora in corso.

“Mi associo all’appello accorato della mamma a permettere, in caso di esito negativo, come purtroppo pensiamo, almeno di ritrovare il corpo in modo che la signora possa portare un fiore sulla tomba di suo figlio” ha poi concluso il legale.