Gennaro Lucci, l’intervista all’Enzo di Lapponia, I Love Iù: “Un’oasi del sogno in mezzo al caos”

C’è qualcosa di profondamente disarmante e affascinante nel modo in cui Gennaro Lucci racconta se stesso. Perché mentre parla di recitazione, di teatro, di sogni e di paura del futuro, non costruisce mai una narrazione eroica. Non prova a sembrare migliore, più colto o più “risolto” di quello che è. Anzi, lascia continuamente emergere le sue fragilità, le sue inquietudini, quella sensazione di precarietà emotiva che accompagna molti ragazzi cresciuti in certi quartieri, dove spesso il problema non è soltanto trovare una strada, ma riuscire perfino a immaginare di averne una. Forse è proprio per questo che Enzo, il personaggio che Gennaro Lucci interpreta in Lapponia, I Love Iù, il film in onda su Rai 1 la sera del 17 maggio, sembra appartenergli così profondamente. Non perché gli somigli in maniera letterale, ma perché dentro Enzo si avverte la stessa fame di vita, lo stesso bisogno quasi disperato di riempire il silenzio, di sentirsi continuamente acceso, presente, vivo. Enzo è uno di quei ragazzi che parlano sempre, scherzano sempre, fanno casino, interrompono i momenti seri con una battuta o con un gesto impulsivo. Ma spesso, psicologicamente, le persone che hanno più paura del silenzio sono proprio quelle che rischiano di sentire troppo quando restano sole con se stesse. E allora il film sembra trasformarsi lentamente anche in qualcosa di molto più intimo di una semplice commedia on the road. Diventa quasi uno spazio mentale. Da una parte Napoli: il rumore, gli amici, il caos, il movimento continuo, la necessità di sopravvivere dentro dinamiche che non ti lasciano mai fermo. Dall’altra la Lapponia: il silenzio assoluto, la luce costante, la natura sconfinata, il vuoto. Due estremi che finiscono per assomigliarsi a un conflitto interiore. Perché quando togli a una persona tutte le distrazioni abituali, resta inevitabilmente faccia a faccia con sé stessa. Ed è qui che il personaggio di Enzo diventa sorprendentemente umano. Dietro la sua energia quasi incontenibile si intravede continuamente una fragilità trattenuta. Come se il suo modo di stare al mondo fosse anche una forma di autodifesa emotiva. Lui invade gli spazi, rompe i silenzi, cerca continuamente il contatto umano, la musica, le ragazze, il gioco, il rumore. Ma più va avanti il racconto, più sembra emergere il sospetto che tutta quella vitalità serva anche a non sentire certi vuoti interiori. La cosa interessante è che questa tensione appartiene molto anche al percorso personale di Gennaro Lucci, quello che lui stesso con profonda leggerezza ripercorre in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Cresciuto a San Giovanni a Teduccio, arrivato al teatro quasi per caso, senza sapere nemmeno davvero cosa fosse quel mondo, racconta spesso di come la recitazione gli abbia dato per la prima volta il diritto di immaginarsi altrove. Non semplicemente un lavoro, ma una possibilità di esistenza diversa. E nelle sue parole torna continuamente un concetto: la paura di vivere una vita che non si sente propria. La paura di spegnersi lentamente dentro qualcosa scelto soltanto per necessità. Forse è anche per questo che nei suoi personaggi sembra esserci sempre una ricerca molto fisica di umanità. Gennaro Lucci osserva le persone, studia i dettagli, il linguaggio del corpo, le esitazioni, le fragilità nascoste dietro i comportamenti più rumorosi. E in Enzo tutto questo si sente. Perché il rischio di trasformarlo in una semplice macchietta napoletana sarebbe stato facilissimo. Invece riesce a renderlo vivo, imprevedibile, persino tenero nei suoi eccessi. Un ragazzo che arriva in Finlandia convinto di poter dominare tutto con l’istinto e che invece, poco alla volta, scopre di non sapere davvero chi sia lontano dal proprio mondo. Ed è forse questa la parte più bella e malinconica del personaggio: capire che dietro il caos, dietro la comicità e dietro quella continua voglia di occupare spazio, Enzo sta semplicemente cercando un modo per sentirsi meno solo.

Qual è stato il suo primo pensiero quando si è imbattuto in Enzo, il personaggio che interpreta nel film Lapponia, I Love Iù?

“Il primo vero incontro con Enzo è avvenuto leggendo l’intera sceneggiatura. Nelle prime fasi dei provini, giustamente, non vengono fornite subito tutte le informazioni sul personaggio: arrivano poche scene, qualche dettaglio e, quindi, non riuscivo ancora ad avere una visione completa del suo ruolo all’interno della storia. Percepivo che avesse qualcosa di molto istintivo, vitale, però non avevo ancora colto fino in fondo la sua funzione nel gruppo. Poi, superato l’ultimo provino e letta finalmente tutta la sceneggiatura, ho capito immediatamente che Enzo fosse il motore ritmico della compagnia. È colui che rompe continuamente gli equilibri, che porta movimento, energia, caos. Rappresenta la chiave comica del gruppo, ma senza mai diventare una macchietta. È un ragazzo che arriva in Lapponia trascinandosi dietro Napoli senza chiedere permesso. Vive attraverso codici molto precisi, quelli tipici di un ragazzo napoletano di quartiere: l’amicizia, la furbizia, il modo di stare in mezzo agli altri, il linguaggio, l’approccio alle situazioni. Enzo è convinto di avere sempre tutto sotto controllo, di sapere come muoversi. Quando arriva in Finlandia affronta ogni situazione d’istinto, come se si trovasse nel suo ambiente naturale, come se fosse sotto casa. Dopo però, entrando in contatto con una realtà completamente diversa dalla sua, è costretto gradualmente a ridimensionarsi. Comprende che non tutto funziona secondo le regole che conosce. Ed è proprio questo percorso a portarlo lentamente a scoprire una parte di sé più fragile, più autentica, più umana”.

Dei tre protagonisti, Enzo è forse quello che si porta maggiormente dietro la propria napoletanità e la manifesta apertamente. Penso alla bellissima scena con Google Translate, quando al traduttore finisce per parlare in napoletano.

“Sì, assolutamente. Anzi, mi viene in mente anche un’altra scena che, secondo me, racconta perfettamente questa caratteristica di Enzo: quella in cui ballano per strada. È sempre lui a rompere il silenzio. È abituato a vivere nel caos, nei rumori, nella musica, dentro una città che ti costringe continuamente al movimento. Per questo, quando si ritrova immerso nel silenzio quasi irreale della Finlandia, reagisce portandosi dietro tutto il suo mondo. Ha sempre la musica addosso, rincorre continuamente le ragazze, cerca un contatto umano immediato, anche nelle situazioni più delicate. Penso, per esempio, alla scena in cui Carmine si ferma davanti al cimitero e vive quel momento molto intimo legato al fratello. Enzo, invece, nota alcune ragazze e immediatamente si mette a urlare: ‘Amore, amore!’. È fatto così. Interrompe continuamente la sospensione emotiva, quasi per istinto naturale. È il suo modo di stare al mondo”.

Quanto le somiglia questo personaggio e quanto invece le è distante?

“Per certi aspetti, non mi è così distante. Ovviamente non sono un criminale di quartiere e non vivo completamente alla giornata come fa Enzo. Però è anche vero che questo mestiere, soprattutto agli inizi, quando non si hanno ancora ruoli importanti o una stabilità economica, costringe in qualche modo a vivere nel presente, inseguendo continuamente nuove opportunità. Quella precarietà emotiva e pratica, quindi, in parte la conosco anch’io. Ci sono poi altri aspetti di Enzo che sento molto vicini: la leggerezza, la simpatia, il buttarsi nelle situazioni d’istinto. Forse la differenza principale è che lui è più caotico, mentre nella vita sono più metodico e riflessivo. Però, a livello istintivo, ci assomigliamo parecchio”.

E invece che esperienza è stata la Lapponia? Avete girato in un periodo particolare, senza molti turisti, perché era estate. Quindi sole ventiquattr’ore su ventiquattro, temperature bassissime…

“Sì, è stata davvero un’esperienza fortissima. La prima difficoltà da affrontare è stata proprio quella del sole continuo. Già da Napoli sapevamo che lì avremmo avuto luce a qualsiasi ora del giorno e della notte e, quindi, ho iniziato addirittura a prepararmi psicologicamente prima della partenza: nei giorni precedenti al viaggio, dormivo con le luci accese perché temevo di non riuscire ad abituarmi. Di fatto, la prima settimana è stata complicata per tutti e tre. Dormivamo pochissimo. Anche perché ci trovavamo in un albergo pieno di enormi vetrate. In generale, lì tutte le abitazioni hanno finestre gigantesche. Ho pensato, magari sbagliando, che sfruttassero moltissimo la luce naturale anche per risparmiare energia. Il problema era che le tende oscuravano pochissimo. La luce entrava ovunque: dai lati, da sotto, da ogni fessura. La stanza restava sempre illuminata. In più eravamo immersi nella foresta. La mattina aprivo le tende e mi ritrovavo le renne davanti alla finestra, perché alloggiavamo al piano terra. Una scena assurda e bellissima. Davvero un’esperienza mozzafiato. Sono cresciuto a San Giovanni a Teduccio e, sinceramente, non avrei mai immaginato di vedere la Finlandia nella mia vita. Non è una meta che pensi normalmente di visitare, a meno che non si sia appassionati di natura o non si vogliano vedere l’aurora boreale e il villaggio di Babbo Natale in inverno. Noi invece ci siamo andati in estate. Siamo partiti da Roma con ventisei o ventisette gradi e siamo arrivati lì con quattro gradi. È stato uno shock totale. Non sapevamo nemmeno come vestirci”.

Senza molti turisti intorno, immersi nella natura e a contatto con una realtà diversa: l’ideale per restare molto soli con se stessi e con i propri pensieri. A lei è capitato, vivendo lì, di riflettere sul suo percorso da attore? E, nel caso, si è chiesto a che punto fosse arrivato?

“Moltissimo. E secondo me non è affatto semplice restare davvero soli con i propri pensieri. Spesso, nella vita quotidiana, siamo circondati da distrazioni, rumori, stimoli continui. È difficile trovare uno spazio di silenzio autentico. Lì invece quel silenzio esisteva davvero. E quando intorno c’è silenzio, si sente molto di più il rumore dei propri pensieri. Mi capitava spesso di fare lunghe passeggiate, soprattutto nei giorni in cui non giravo. Anche perché il sole non tramontava mai e si perdeva completamente la percezione dell’orario. Una notte ci siamo ritrovati addirittura a giocare a calcio con alcuni bambini alle quattro del mattino, in un campetto aperto: lì le persone vivono il tempo in maniera completamente diversa. E sì, durante quelle passeggiate riflettevo moltissimo sul mio percorso. Perché Enzo, fino a oggi, è stato il ruolo più importante che abbia affrontato. Avevo già lavorato nella terza stagione di Il Commissario Ricciardi interpretando Felice Vaccaro, un personaggio secondario ma con un arco narrativo significativo. In quel caso, però, non ero protagonista. Quando ti ritrovi a sostenere un ruolo principale, inevitabilmente inizi a pensare che forse stai davvero compiendo dei passi avanti verso il tuo sogno. E il mio sogno è molto semplice: riuscire a vivere di questo mestiere senza convivere continuamente con la paura dei momenti di vuoto, dei periodi in cui le produzioni si fermano o il teatro attraversa momenti difficili. Frequento da dieci anni il NEST Napoli Est Teatro di San Giovanni a Teduccio, il teatro diretto da Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Miale Di Mauro e Giuseppe Gaudino. Per me sono stati maestri autentici. Ancora oggi aiuto Francesco quando deve mandare a memoria le sceneggiature. Gli leggo le battute degli altri personaggi mentre prova. E lo osservo tantissimo. Cerco di apprendere il mestiere guardandolo lavorare. Loro mi hanno dato una direzione. Non ero un ragazzo di strada, ma sicuramente ero un ragazzo che non sapeva bene quale strada prendere nella vita. L’incontro con Francesco mi ha cambiato completamente l’esistenza”.

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Lei arriva dunque al NEST da ragazzino, senza una direzione precisa, e inizia a fare teatro. Che cosa le restituisce quell’esperienza?

“Voglio essere molto sincero. Arrivai lì perché vidi un volantino che pubblicizzava un casting aperto al NEST per il film La paranza dei bambini. Cercavano ragazzi anche senza esperienza, perché stavano facendo provini da tantissimo tempo per trovare il protagonista. Ero già appassionatissimo di cinema e televisione. Mi emozionavo davvero davanti ai film, piangevo guardando certi drammi, e dentro di me pensavo sempre: ‘Quanto sarebbe bello stare al posto di quell’attore e vivere tante vite diverse’. Non so se quella sensazione nascesse da un’insoddisfazione personale oppure se fosse qualcosa di innato. Però avvertivo un legame fortissimo. Ricordo ancora la prima domanda che feci quando presi quel volantino: ‘Ma si paga?’. E loro mi risposero: ‘Ma quando mai si paga un provino?’. Io continuavo a chiedere: ‘Siete sicuri che non si paghi?’. Perché non conoscevo assolutamente quel mondo. Oggi mi fa sorridere pensare a quanto fossi mentalmente chiuso dentro i confini del mio quartiere”.

E come andò?

“Feci quel provino, che in realtà era una semplice intervista, e ottenni una piccolissima parte nel film. Per me, però, rappresentava già tutto. Pensai immediatamente: ‘Devo tornare qui’. Il primo giorno sul set di La paranza dei bambini, con Claudio Giovannesi, cercavo disperatamente di capire come poter continuare a fare l’attore. Andavo da tutti i tecnici a chiedere informazioni. A un certo punto un tecnico, credo del reparto elettricisti, mi disse: ‘Ma tu sei di San Giovanni? E allora perché non vai da Francesco Di Leva? Ha aperto un teatro lì’. Quando nominò il NEST mi si accese una lampadina, perché era proprio il luogo dove avevo sostenuto il provino. Da quel momento iniziai a seguire continuamente la pagina del teatro, finché non uscì un altro casting aperto. Tornai lì, ma stavolta con il desiderio di creare davvero un legame con quel mondo. C’era una fila lunghissima. A un certo punto io e altri ragazzi di San Giovanni iniziammo a scherzare e a fare un po’ di confusione. A quel punto uscì Francesco Di Leva dalla stanza dei casting, fece zittire tutti e poi, da lontano, indicò me dicendo: ‘Vieni qua’. Mi chiese chi fossi e che cosa facessi. Gli spiegai che volevo capire come funzionasse il teatro e lui mi disse: ‘Vieni domani alle quattro’. C’era un laboratorio intensivo con un regista teatrale. E io, ancora una volta: ‘Scusi, ma si paga?’. Lui mi guardò e rispose: ‘No, non paga nessuno’. Tornai a casa e raccontai tutto a mia madre. Anche lei, lontana da questo mondo e dal suo funzionamento, continuava a ripetermi: ‘Vedrai che poi ti chiedono i soldi’. Non riusciva a credere che fosse davvero gratuito. Il giorno dopo andai lì e mi ritrovai in mezzo a ragazzi che facevano già parte della compagnia. Stavano svolgendo esercizi teatrali e io, osservandoli dall’esterno, pensavo: ‘Questi sono completamente pazzi’. Mi veniva da ridere. Poi però mi buttai anch’io. E alla fine di quella giornata tornai a casa dicendo: ‘Sono folli, ma è bellissimo’. E da allora non me ne sono più andato e ora sono passati già dieci anni. Successivamente sono entrato nella compagnia, ho lavorato con Adriano Pantaleo e sotto la regia di Giuseppe Miale Di Mauro. Con loro ho costruito una sorta di identità artistica. In seguito, sono entrato nell’agenzia cinematografica Rita Giorgi di Roma e da lì sono arrivati i primi ruoli: magari piccoli, magari marginali, però iniziavo a percepire che qualcosa stesse crescendo. Tutto questo mi tornava in mente in Finlandia. Ripensavo ai sacrifici, alle accademie che ho provato per cinque anni consecutivi senza mai riuscire a entrare, ai laboratori, alle selezioni in cui arrivavo sempre alle fasi finali senza essere scelto. Poi mi guardavo attorno e mi ritrovavo lì, dentro una coproduzione internazionale, protagonista di un film. E pensavo: ‘Però sono riuscito ad arrivare fin qui’. Allo stesso tempo, tuttavia, mi ripetevo che questo non rappresenta un punto d’arrivo. In questo mestiere non basta arrivare, interpretare un protagonista o vincere un premio. La vera sfida è restare, continuare a far parte di questo mondo. E quindi speravo che questo progetto riuscisse finalmente ad accendere una luce su di me”.

Che cosa le ha trasmesso il teatro la prima volta che ha recitato? Che sensazione ha provato?

“La recitazione mi ha permesso di conoscere lati di me che prima ignoravo. La prima volta ho provato qualcosa di indescrivibile. Davvero. Una sensazione di pienezza totale e, allo stesso tempo, di soddisfazione assoluta. Una sensazione quasi paragonabile, non so nemmeno se sia corretto usare questa parola, a un orgasmo”.

Preferisco che lo paragoni a un orgasmo piuttosto che a una droga, come fanno molti altri attori. L’orgasmo, almeno, non fa male a nessuno.

“Però, in fondo, se ci pensa, sono due esempi molto vicini. La droga crea dipendenza, provoca astinenza, ti porta a desiderarne sempre di più. Quando non lavori stai male. Quindi quella metafora, in parte, è corretta. Però l’orgasmo, per me, è ancora più adatto. Perché non è qualcosa di esterno: è qualcosa di profondamente umano. E io, entrando continuamente nei panni di personaggi diversi, ho imparato anche a studiare me stesso. Ho iniziato a conoscere la mia parte più umana in maniera molto più profonda. Per questo mi è venuto spontaneo parlare di orgasmo e non di droga”.

La recitazione le ha fatto conoscere lati di sé che ignorava. Qual è stata la scoperta che l’ha sorpresa di più? Che cosa ha compreso di Gennaro grazie alla recitazione?

“Ho capito che Gennaro non era soltanto un ragazzo di San Giovanni a Teduccio che trascorreva le giornate in strada con gli amici. A un certo punto ho iniziato a vedere davanti a me una versione diversa di me stesso. Un Gennaro che poteva avere più possibilità, più prospettive, uno sguardo più ampio sulla vita. Ho iniziato a comprendere che potevo concedermi il diritto di sognare. E oggi non è affatto scontato. Ho ancora gli amici storici del quartiere, quelli con cui sono cresciuto. Gli voglio bene, saranno sempre i miei amici, però oggi li frequento meno. Perché loro sono rimasti su quella panchina a parlare sempre degli stessi argomenti: il quartiere, il calcio, le donne, le vicende della zona. Quando li rincontro, a volte, mi accorgo che non abbiamo più gli stessi interessi. E non perché sia diventato un intellettuale, assolutamente. Non sono mai stato uno studente brillante, magari sbaglio ancora qualche parola mentre parlo, e questo fa parte di me. Però dentro si è accesa una fame diversa. Il teatro ha alimentato enormemente la mia curiosità. Mi ha dato il desiderio di migliorarmi continuamente, di osservare, di capire il mondo, di crescere giorno dopo giorno. Mi ha dato innanzitutto un obiettivo e, soprattutto, la possibilità di sognare. A volte ai miei amici lo chiedo davvero: ‘Quali sogni hai? Che cosa vorresti fare davvero?’. E spesso non sanno rispondere. Non riescono nemmeno a immaginarselo. Ed è lì che capisco quanto, oggi, la possibilità di sognare non sia affatto garantita per tutti. Per me, il NEST è stato questo: un’oasi del sogno in mezzo al caos. In mezzo al caos di San Giovanni a Teduccio, in mezzo alla tentazione di scegliere strade più semplici, guadagni facili, percorsi che non richiedono studio né dedizione. Se non trovi un luogo in cui gettare l’ancora, resti in balia del mare. Quel teatro, invece, mi ha dato una direzione. Mi ha fatto sentire vivo. E ancora oggi, quando recito, mi sento vivo”.

Del resto, già Eduardo De Filippo sottolineava quanto il teatro possa essere terapeutico e quanto possa rappresentare una nuova possibilità. Perché, da quello che mi sta dicendo, se non avesse incontrato il teatro probabilmente avrebbe preso una strada molto più semplice.

“Sì, probabilmente sì. Oppure mi sarei ritrovato a fare un lavoro che non sentivo mio. Però devo anche dire di aver avuto due genitori che mi hanno sempre dato una direzione giusta. Mio padre e mia madre mi hanno insegnato una cosa fondamentale: frequentare sia le persone perbene sia quelle meno perbene, per comprendere davvero la differenza tra i due mondi. Perché se vivi soltanto nel bene, poi non sai riconoscere il male. E se vivi soltanto nel male, il bene finisce per sembrarti qualcosa di distante o poco interessante. Quindi sì, magari qualcuno avrebbe potuto trascinarmi verso strade sbagliate. Oppure, più semplicemente, avrei svolto un lavoro che non mi apparteneva, che non avevo scelto. Penso spesso a mio padre. Lavora nell’ANM e guida il tram. È un lavoro che col tempo ha imparato anche ad apprezzare, però sento la sua stanchezza. Avverto il peso dei sacrifici, dei turni massacranti, delle sveglie alle cinque del mattino, delle preoccupazioni economiche. E allora mi domando: perché una persona dovrebbe trascorrere tutta la vita così? Mio padre lo dice sempre: il suo sogno era diventare finanziere. Non riuscì a superare quel concorso e ne vinse un altro, ritrovandosi poi a fare l’autista. Credo che dentro di lui sia rimasta una ferita. E io quel tipo di cicatrice non voglio portarla dentro di me. Quando dico che voglio vivere di questo mestiere non intendo necessariamente diventare una star internazionale. Certo, magari si può arrivare ai livelli di Pierfrancesco Favino oppure di Francesco Di Leva negli ultimi anni, con premi e red carpet. Ma quello è semmai il risultato di un buon percorso. Per me il punto essenziale è un altro: svegliarsi la mattina e affrontare la giornata facendo qualcosa che si ama davvero. Anche guadagnando il minimo indispensabile, ma sentendosi vivi. Questa, per me, è una ricchezza senza prezzo. Fare qualcosa che senti tuo, che ti emoziona, che ti mette in crisi, che ti costringe a porti domande e a evolverti continuamente. Credo sia il traguardo più alto che un essere umano possa raggiungere. Anche perché non sappiamo quanto tempo abbiamo a disposizione. Domani può accadere qualsiasi cosa. E allora vale la pena fare scelte che facciano stare bene la propria anima”.

Però, vede, senza che glielo chiedessi, mi ha appena dato una definizione bellissima del successo: avere la possibilità di fare ogni giorno ciò che si ama, poter scegliere.

“Sì, esatto. Perché quando non puoi scegliere, finisci per fare lavori che non ami davvero soltanto per necessità economica. Vivi sempre un po’ piegato. Invece, quando hai la possibilità di scegliere, anche se qualche volta devi stringere la cinghia, vai a dormire sereno. Magari, metaforicamente, ‘con la fame’, ma in pace con te stesso. È un pensiero che mi accompagna da quando ho iniziato questo percorso. Per la prima volta ho intravisto davvero la possibilità di vivere facendo qualcosa che mi facesse stare bene. E poi, in fondo, il materiale di questo mestiere è l’essere umano. Se il primo essere umano da studiare sei tu, allora il materiale ce l’hai già: devi soltanto imparare a osservarlo. Io adoro guardare le persone. Spesso esco con i miei amici nei quartieri, a Piazza Bellini o ai Quartieri Spagnoli, e mentre loro parlano io resto lì a osservare la gente: come si muove, come parla, come reagisce. A volte facciamo persino dei giochi. Vediamo due ragazzi che cercano di approcciare alcune ragazze e iniziamo a leggere il linguaggio del corpo: ‘Secondo te lei è interessata oppure lo sta respingendo? Guarda come tiene la gamba, guarda come si sposta’. Può sembrare una sciocchezza, ma per me è un allenamento continuo. È un’osservazione costante dell’essere umano. E tutto quello che osservi, prima o poi, può tornarti utile quando devi ricreare uno stato d’animo davanti a una macchina da presa o su un palcoscenico”.

Quando, a diciassette anni, ha iniziato a frequentare il NEST, non ha avuto paura del giudizio degli altri?

“Assolutamente sì. Tantissima paura. Le dico una cosa: quella prima settimana di laboratorio non la raccontai nemmeno ai miei amici. Non dissi nulla a nessuno. Perché nel mio gruppo, a diciassette anni, non si parlava minimamente di lavoro, di futuro o di sogni artistici. Figuriamoci dire: ‘Voglio fare l’attore’. Sarebbe stata considerata una follia. Sarebbero partiti immediatamente tutti quei commenti dettati dall’ignoranza e dalla chiusura mentale: ìMa che fai? Ma sei pazzo? Dove pensi di andare?’. Quindi sì, avevo paura. Temevo che quella piccola fiamma che si stava accendendo dentro di me venisse spenta subito dagli altri. Però il giudizio più difficile da affrontare non è stato quello degli amici. È stato quello dei miei genitori. Perché un genitore vuole vedere il proprio figlio star bene. Vuole sapere che starà bene, che avrà un futuro stabile, che non dovrà affrontare gli stessi sacrifici vissuti da loro. Per anni mia madre e mio padre mi hanno detto: ‘Trova un lavoro. Fai i concorsi. Prova nella polizia, nei carabinieri, nella municipale’. Mio fratello, poi, è diventato finanziere, realizzando praticamente il sogno che mio padre aveva da ragazzo. Ricordo ancora quel periodo. Quando mio fratello superò il concorso per i Baschi Verdi della Guardia di Finanza, a casa fu una festa enorme. E dentro di me pensavo: ‘Riuscirò mai a dare una soddisfazione simile ai miei genitori?’. Poi qualcosa è cambiato, soprattutto quando sono arrivati ruoli più importanti, come Il Commissario Ricciardi o questo film. Quando lo raccontai a mia madre, si mise a piangere dalla felicità. Ed è un ricordo che ancora oggi emoziona anche me. Perché loro hanno visto tutti i sacrifici che ho fatto. A un certo punto si sono quasi arresi a questa mia ostinazione. Hanno capito che desideravo davvero questo. Adesso, per esempio, con la messa in onda del film, chiamano tutti i parenti e gli amici dicendo: ‘Guardatelo, guardatelo!’. Certo, nei momenti più difficili ogni tanto riaffiora ancora quella frase: ‘Ma trovati un lavoro’. Però ormai ci rido sopra. All’inizio, invece, ne soffrivo molto, anche se sapevo che non era cattiveria”.

Se oggi le togliessero la recitazione, chi sarebbe Gennaro?

“Questa è una domanda difficilissima. Perché sinceramente, oggi, senza la recitazione non saprei chi sarei. Prima di sentirla ero a teatro. Ieri sera ero a vedere un altro spettacolo. Dedico praticamente tutta la mia vita a questo mondo. Anche quando non devo fare nulla di concreto, vado comunque a teatro per capire cosa succede, osservare gli altri durante le prove, parlare con qualcuno, scoprire quali progetti stanno nascendo, quali provini stanno uscendo. Da dieci anni la mia vita ruota completamente attorno a questo. Le faccio un esempio assurdo: d’estate ho paura di abbronzarmi troppo perché potrebbe arrivare un provino e magari non sarei adatto fisicamente al personaggio. Non taglio i capelli da quasi un anno perché penso che possano andare bene sia per progetti d’epoca sia per lavori contemporanei; poi, eventualmente, saranno loro a decidere come modificarli. Capisce? Oggi, senza il teatro, davvero non saprei definirmi. Con il teatro, invece, posso dirle di essere un ragazzo molto solare. Vivo molto d’istinto e di sensazioni. Mi piace stare con gli amici, giocare, ridere, far ridere gli altri. Questo sì, me lo riconoscono tutti. Però faccio ancora molta fatica a parlare di me stesso”.

Che rapporto ha con lo specchio? Con la persona che vede riflessa?

“Dipende molto dai periodi. Ci sono stati momenti in cui mi guardavo e trovavo difetti ovunque. Magari sembrerà sciocco, ma osservavo il mio viso e pensavo che non fosse simmetrico. Guardavo il profilo e dicevo: ‘Forse la mascella è leggermente più bassa da un lato’, oppure ‘Forse il naso punta troppo verso il basso’. Oppure vedevo i capelli ricci troppo gonfi e mi convincevo che non andassero bene. Poi, però, ci sono altri momenti in cui mi guardo e non penso ‘Sono bello’: questa è una frase che non mi sono mai detto davvero. Ho sempre avuto difficoltà a considerarmi un bel ragazzo. Ma penso: ‘Funziono’. Il mio ragionamento è sempre legato ai personaggi. Penso che forse il mio volto possa essere versatile. Non sono troppo cupo per interpretare soltanto criminali e non sono troppo angelico per fare esclusivamente il bravo ragazzo della porta accanto. Cambio i capelli e cambia completamente il viso. Tolgo i baffi e cambia l’espressione. E allora penso: ‘Va bene così, funziono’. E per me è già tantissimo”.

Le ragazze che ha avuto accanto hanno sempre compreso le sue aspirazioni artistiche?

“La mia prima fidanzata è arrivata proprio nel periodo in cui mi stavo avvicinando al teatro. E lì c’è stato un grande conflitto. Forse quella relazione è finita anche per questo. Lei non riusciva a comprendere quel mondo. Era molto gelosa. Non era appassionata di cinema o di teatro nemmeno da spettatrice, quindi osservava quell’ambiente soltanto dall’esterno. Per lei era un contesto in cui, usando la scusa della finzione, le persone potevano permettersi qualsiasi comportamento. Non riusciva a coglierne il lato artistico. Io, però, in quel momento avevo questa fiamma appena accesa dentro di me e non ho mai avuto davvero paura di buttarmi. Forse proprio perché sono cresciuto vedendo sia il bene sia il male, come mi hanno insegnato i miei genitori, ho sviluppato questa capacità di lanciarmi nelle situazioni. Con lei ci sono stati molti scontri. E dopo quella relazione ho iniziato quasi naturalmente a frequentare persone che appartenevano più o meno allo stesso ambiente. La mia ex fidanzata era una ballerina del Teatro di San Carlo. La mia attuale compagna, invece, è un’attrice diplomata allo stabile di Napoli, il Teatro Mercadante. Anche perché il teatro è il mondo che frequento ogni giorno: quando ancora non sei un nome affermato, non puoi vivere costantemente di cinema o televisione e devi conquistarti ogni occasione. Così finisci per trascorrere moltissimo tempo con persone che condividono la stessa sensibilità, le stesse paure, le stesse ansie, gli stessi momenti di buio. Poi, scherzando, dico sempre: ‘Mannaggia, avrei dovuto innamorarmi di una laureanda in medicina, così vivevo più tranquillo’. Perché le ansie di questo mestiere finiscono per coinvolgere sia te sia la persona che hai accanto. Però chi svolge questo lavoro ti comprende davvero. Capisce i tuoi momenti difficili, le tue paure, le tue insicurezze. E oggi, sinceramente, faccio fatica a immaginarmi accanto a una persona completamente distante da questo contesto. Ci ho provato, nei periodi in cui ero single, a frequentare ragazze che fossero semplicemente spettatrici di cinema o teatro. Ma avvertivo una distanza enorme. Perché quando inizi a fare arte sviluppi una sensibilità diversa. Cambia anche il modo di guardare il mondo. Un semplice lampione che illumina una panchina può sembrarti poesia. E magari l’altra persona ti guarda e pensa: ‘Che cosa sta fissando?’. Ed è lì che nasce un’incomunicabilità profonda. Perché senti che l’altro non riesce davvero a comprenderti”.

Quanto la recitazione o il teatro hanno calmato, oppure sanato, le sue inquietudini personali?

“Hanno sicuramente calmato le inquietudini legate alla visione del futuro. Mi hanno dato una direzione, questo sì. Però, allo stesso tempo, ne hanno generate di nuove. Perché oggi so che cosa voglio fare della mia vita, ma ogni giorno mi chiedo se il sistema o magari le mie stesse capacità siano davvero sufficienti per permettermi di vivere di questo mestiere. Quindi vivo in una ricerca continua di miglioramento. Voglio poter dire a me stesso: ‘Ho dato tutto. Ho fatto tutto ciò che potevo fare’. Anche perché oggi faccio fatica a immaginarmi fuori da questo mondo. Davvero. Le sembrerà assurdo, forse persino drastico, ma per me sarebbe quasi più semplice aprire il balcone del settimo piano di casa mia e buttarmi giù piuttosto che immaginarmi in fabbrica o in un posto fisso a svolgere un lavoro che non sento mio soltanto per avere sicurezza. Eppure, amo profondamente l’idea della famiglia. Mi piace immaginarmi, un giorno, sul divano con mia moglie e i miei figli a guardare un film insieme. Amo quell’immagine. Il problema è che oggi, con questo lavoro, è difficile dire: ‘Posso permettermi tutto questo’. Tra la crisi del cinema, i problemi legati ai tax credit, i progetti che si fermano, il teatro che fatica, le preoccupazioni esistono eccome. Però, se ci si concentra soltanto sui problemi, si rischia di restarne schiacciati. E allora preferisco continuare a guardare quella luce in lontananza e cercare di raggiungerla con tutte le mie forze. Se poi un giorno il sipario dovesse chiudersi davvero, almeno saprò che non è accaduto perché non ci ho provato abbastanza”.

Dato che è così concentrato sul lavoro e sulla recitazione, qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Gennaro ha fatto verso se stesso?

“Credo che sia stato imparare a sviluppare un amore autentico verso me stesso. Perché quando insegui continuamente qualcosa, a volte rischi di perderti. Ti convinci che determinate persone, certe relazioni o alcuni gruppi facciano bene alla tua vita soltanto perché, in quel momento, li desideri intensamente. Poi però arriva un momento in cui devi fermarti e ascoltare davvero la tua anima. E l’anima non parla soltanto di lavoro. Parla della vita nel suo insieme. Dopo le riprese del film ho attraversato un periodo in cui ho dovuto ascoltarmi anche su altri aspetti della mia esistenza. Ho iniziato a chiedermi non soltanto che cosa mi facesse stare bene mentre recitavo, ma anche chi volessi davvero accanto nel tempo vissuto fuori dal palco o lontano dal set. Perché anche quel tempo è vita. E allora ho capito che volevo iniziare a circondarmi soltanto di persone che sentissi davvero giuste per me. Persone che stimassi profondamente. Persone scelte consapevolmente. A un certo punto della vita bisogna fare una selezione, anche dolorosa. Magari restano meno persone intorno a te, ma sono quelle autentiche, quelle che hai scelto davvero. Quindi sì, forse l’ultimo gesto di tenerezza verso me stesso è stato proprio questo: sviluppare un amor proprio che andasse oltre il lavoro. Un amore per la mia vita, per il mio equilibrio, per il mio benessere”.