Gennaro Massa travolto da un'auto a Lusciano, alla guida un 18enne neopatentato: è deceduto dopo il ricovero

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di 45 anni, Gennaro Massa, è morto dopo essere stato travolto da un’auto a Lusciano, in provincia di Caserta. L’incidente si è verificato in viale della Libertà, dove la vittima è stata investita da una vettura guidata da un neopatentato di 18 anni. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto in ospedale, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero. Sul caso indagano i carabinieri, mentre la comunità e il sindaco si stringono attorno alla famiglia.

Incidente a Lusciano

Una nuova tragedia della strada ha sconvolto la provincia di Caserta nella serata di sabato 16 maggio, intorno alle ore 21. A perdere la vita a Lusciano è stato il quarantacinquenne Gennaro Massa, investito da un’automobile mentre si trovava a piedi in viale della Libertà.

L’impatto si è rivelato purtroppo fatale e l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate.

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La dinamica: cosa è successo

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, Gennaro Massa stava camminando nei pressi dell’incrocio con via Leopardi quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da una Nissan Micra.

Alla guida della vettura c’era un giovane di 18 anni. Il ragazzo si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e ha allertato il 118. I sanitari hanno trasportato d’urgenza il 45enne nel nosocomio più vicino, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

I carabinieri sono intervenuti sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi stradali necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il cordoglio del sindaco

La drammatica notizia della scomparsa di Gennaro Massa, conosciuto da tutti in paese con il soprannome di “Rino“, ha gettato l’intera comunità locale nello sconforto.

Il sindaco di Lusciano (in provincia di Caserta), Marco Valentino, ha espresso pubblicamente sui social il profondo dolore dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, stringendosi attorno alle famiglie Massa e Gargiulo.

Il primo cittadino ha voluto ricordare la vittima come un uomo semplice, vero e un padre amorevole, sottolineando il grande vuoto lasciato da questa prematura e tragica perdita.