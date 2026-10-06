Gennaro Sangiuliano a processo contro Maria Rosaria Boccia per interferenze illecite, Ranucci tra i testimoni
È iniziato il processo a Maria Rosaria Boccia per interferenze illecite nella vita privata dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano,
È iniziato il processo contro Maria Rosaria Boccia, accusata di interferenze illecite nella vita privata dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nel caso che portò alle dimissioni di quest’ultimo. Nelle liste dei testimoni compaiono anche i nomi dell’ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci e dell’attuale ministro della Cultura Alessandro Giuli.
Inizia il processo a Maria Rosaria Boccia
Si è tenuta la prima udienza del processo contro Maria Rosaria Boccia. L’imprenditrice è accusata di interferenze illecite nella vita privata dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.
Nei documenti della procura compare anche una contestazione per false dichiarazioni nel curriculum, legate all’organizzazione di eventi.
Il processo riguarda il caso che ha portato alle dimissioni di Sangiuliano dal ministero della Cultura in particolare la diffusione, da parte di Boccia, di una registrazione in cui Sangiuliano parlava con la moglie.
I testimoni chiamati al processo
Ci sono diversi personaggi in vista tra i testimoni che saranno chiamati dalla difesa al processo contro Maria Rosaria Boccia.
Tra questi, compaiono l’attuale ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha sostituito Sangiuliano e l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi.
C’è anche l’ex conduttore di Report, il giornalista Sigfrido Ranucci, recentemente sospeso dalla Rai per 10 giorni per violazione del codice etico.
Le parti civili
Si sono invece costituiti parti civili Gennaro Sangiuliano, sua moglie e il suo ex capo di Gabinetto del dicastero, Francesco Gilioli.
Gli avvocati dell’ex ministro della cultura e di sua moglie hanno annunciato che le audizioni dei due si terranno a porte chiuse, per evitare ulteriori esposizioni della loro vita privata.
Dopo la conclusione della prima udienza, il processo è stato aggiornato al 15 gennaio, quando sarà sentita proprio la moglie di Sangiuliano.