Gennaro Sangiuliano candidato in Campania alle elezioni Regionali con FdI svela "cosa mi ha detto Meloni"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Gennaro Sangiuliano ha confermato ufficialmente che sarà candidato alle elezioni Regionali in Campania con FdI. L’ex ministro della Cultura ha anche rivelato cosa gli ha detto Giorgia Meloni: “In bocca al lupo, fai le cose per bene” è stato il messaggio della presidente del Consiglio. Il sindacato della Rai, Usigrai, si è scagliato contro la scelta del giornalista.

Perché Sangiuliano è candidato in Campania alle elezioni Regionali

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Gennaro Sangiuliano ha spiegato il motivo per cui ha deciso di tornare in politica e candidarsi alle elezioni Regionali in Campania: “Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l’università e il dottorato in Diritto”.

In un altro passaggio ha poi aggiunto: “Voglio fare il consigliere della Campania, al servizio dei miei concittadini”.

IPA

Interpellato sul primo intervento che realizzerebbe in qualità di nuovo presidente della Regione Campania, Sangiuliano ha menzionato il recupero dell’Albergo dei poveri, voluto da Carlo III di Borbone, tra gli edifici più grandi in Europa. “È abbandonato da anni, ma esiste un progetto finanziato dal ministero con 300 milioni”, ha spiegato.

Cosa ha detto Meloni a Sangiuliano sulla candidatura in Campania

Gennaro Sangiuliano ha spiegato di aver accettato l’invito a candidarsi “arrivato dai vertici di Fratelli d’Italia”, rivelando che l’idea “ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera”, quando ne ha parlato “con persone particolarmente amiche“, e cioè “Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni“.

Della sua candidatura in Campania, Gennaro Sangiuliano ne ha discusso anche con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Ora che ho deciso mi ha detto: ‘In bocca al lupo, fai le cose per bene‘”, ha rivelato l’ex ministro.

Le parole di Sangiuliano sul caso Boccia e la possibile sfida in Campania

La candidatura alle elezioni Regionali in Campania sancisce il ritorno in politica di Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura del Governo Meloni, dimessosi in seguito all’esplosione del cosiddetto “caso Boccia“.

Sangiuliano, che dopo l’esperienza da ministro è diventato corrispondente Rai a Parigi, ha detto: “C’è da riprendere un discorso, parlare della qualità della vita di tutti. Non c’è né rivalsa né riscatto. I fatti mi hanno dato ragione: ci sono già verità giudiziarie emerse“.

Alle elezioni Regionali in Campania, l’ex ministro potrebbe ritrovare come competitor proprio Maria Rosaria Boccia, pronta a correre con Bandecchi. Il suo commento: “Non dico nulla. Ho molta fiducia nella magistratura italiana. Basterà attendere che la giustizia faccia il suo corso”.

Nell’intervista al Corriere della Sera, Sangiuliano ha parlato anche del rapporto con la moglie Federica Corsini: “Amo mia moglie, ma queste sono vicende private”.

La reazione di Usigrai contro il giornalista Rai

Usigrai, il sindacato della Rai, ha criticato la scelta di Gennaro Sangiuliano con una nota durissima:

“Dopo aver giocato per settimane a nascondino su una possibile candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania, Gennaro Sangiuliano ha annunciato sui giornali il suo ritorno in politica. In gioco però non c’era la legittima scelta di candidarsi, ma, ancora una volta, la credibilità della Rai, usata da Sangiuliano come un tram che lo porti dove gli pare. Apprendiamo dalla sua intervista rilasciata al Corriere della Sera che il corrispondente della Rai, già ministro del Governo in carica, si ‘divertiva’ a fare la rassegna stampa francese alla premier, e che l’idea di candidarsi sia partita la primavera scorsa, proprio quando la Rai, in tutta fretta, ha deciso di affidargli la guida della sede di Parigi. Ci chiediamo se i vertici Rai fossero a conoscenza dei progetti politici di Sangiuliano quando hanno deciso il suo nuovo incarico, concedendogli quindi una importante vetrina personale. Avevamo ragione, quando prima della nomina a corrispondente chiedemmo alla Rai scelte più prudenti per Sangiuliano, che ora, arrivato a destinazione, scende dal tram Rai. Nel frattempo, la credibilità del servizio pubblico è arrivata al capolinea“.