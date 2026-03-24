Gennaro Sangiuliano indagato per stalking, ex ministro smentisce Maria Rosaria Boccia dopo l'attacco

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Gennaro Sangiuliano è stato iscritto nel registro degli indagati per stalking. Lo ha riferito il legale di Maria Rosaria Boccia, Francesco Di Deco, citando la denuncia presentata a nome della sua assistita nel dicembre 2024. L’ex ministro della Cultura, da parte sua, ha respinto le accuse e smentito la versione dell’imprenditrice. Sullo sfondo resta intanto un procedimento già aperto nei confronti della stessa Boccia.

Sangiuliano indagato per stalking, cosa sappiamo

Secondo l’avvocato di Maria Rosaria Boccia, la Procura avrebbe avviato un filone di indagine per stalking nei confronti di Sangiuliano. Tuttavia, al momento, non risultano dettagli ufficiali completi sull’eventuale contestazione e sulle circostanze specifiche.

Il legale dell’imprenditrice ha spiegato che l’iscrizione nel registro degli indagati “è legata all’incartamento che abbiamo messo a disposizione dei magistrati. Il comportamento dell’ex ministro e tutto ciò che ne è derivato ha creato e sta continuando a creare nella mia assistita un perdurante stato d’ansia e stress“.

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La replica di Sangiuliano: “Accuse infondate”

Appresa la notizia, l’ex ministro ha respinto con decisione le accuse. Già nei mesi scorsi aveva parlato delle difficoltà legate al clamore mediatico e al caso in sé, definendolo “un anno di profonda sofferenza” e sostenendo di aver subito “una violenza inaudita”.

L’avvocato di Gennaro Sangiuliano, Silverio Sica, ha replicato di non avere notizie dell’ipotetico fascicolo a carico dell’ex ministro.

“A nostro avviso siamo in presenza di un maldestro tentativo difensivo da parte di Boccia, per la quale il giudice di Roma ha già deciso per il rinvio a giudizio. Ci riserviamo qualsiasi azione nei confronti di Boccia”.

Il caso Boccia, processo per stalking contro l’ex ministro

Il punto centrale della vicenda resta però un altro procedimento, già formalizzato. Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio con accuse pesanti tra cui stalking aggravato, lesioni e interferenze illecite nella vita privata ai danni dello stesso Sangiuliano.

Il processo è previsto nei prossimi mesi e riguarda una serie di episodi che, secondo l’accusa, configurerebbero una condotta persecutoria. Nel procedimento sono coinvolti anche altri soggetti come parti civili, tra cui la moglie dell’ex ministro e un alto dirigente del ministero della Cultura.