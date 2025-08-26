Gennaro Sangiuliano nella bufera per un editoriale sulla Francia, annunciate interrogazioni in Vigilanza Rai

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Opposizioni all’attacco di Gennaro Sangiuliano per un articolo critico su Emmanuel Macron, che darebbe manforte a Matteo Salvini nello scontro con il presidente francese. L’ex ministro della Cultura, diventato corrispondente della Rai da Parigi, è accusato da Avs e Pd di fare da “grancassa al Governo” dalle colonne de Il Giornale, innescando un cortocircuito tra giornalismo, politica e servizio pubblico. Nessun problema di opportunità per Viale Mazzini, mentre lui grida alla censura.

L’editoriale di Gennaro Sangiuliano

Il polverone nasce dall’editoriale firmato da Sangiuliano su Il Giornale, in cui il corrispondente Rai parla di una Francia “spaesata” e della linea “ondivaga” su Putin del capo dell’Eliseo, descritto in difficoltà sui sondaggi come fatto notare nell’attacco senza mezzi termini di Salvini a Macron. Frasi offensive che hanno sfiorato l’incidente diplomatico, con Parigi che ha convocato l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro.

In questo scenario si inserisce l’articolo di Sangiuliano, ex direttore del Tg2 in quota Lega-Fdi, ex ministro dimissionario del Governo Meloni e oggi corrispondente Oltralpe per la Rai, che scrive sul quotidiano edito dal deputato Antonio Angelucci, eletto nel partito di Matteo Salvini che ha scatenato la crisi con la Francia.

ANSA

L’ex ministro della Cultura e nuovo corrispondente della Rai a Parigi, Gennaro Sangiuliano

La richiesta di interrogazione dall’opposizione

Un garbuglio che per le opposizioni è inaccettabile, proprio per il ruolo di giornalista di Sangiuliano nella rete pubblica e per la posizione di peso ricoperta nell’attuale Esecutivo.

“Un giornalista del servizio pubblico – scrivono da Avs – ha il dovere di garantire informazione imparziale e non può trasformarsi in opinionista politico al servizio del governo Meloni. Il contratto di servizio Rai e il codice etico vietano conflitti d’interesse e impongono indipendenza e pluralismo. Chiederemo alla Rai se ritenga compatibile che un corrispondente estero scriva editoriali di parte su un quotidiano privato, e quali misure intenda assumere per garantire il rispetto delle regole”

I parlamentari di Alleanza verdi e sinistra Angelo Bonelli e Peppe De Cristofaro, componenti della commissione di vigilanza Rai, hanno dunque annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare su Gennaro Sangiuliano. Iniziativa condivisa con la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, e dal Pd che tramite il capogruppo in Commissione di vigilanza Rai definisce l’ex ministro “semplice grancassa del governo”.

La replica di Sangiuliano e della Rai

Accuse che Sangiuliano non accetta, tanto da gridare alla censura, annunciando azioni legali, anche “alla Corte europea dei diritti dell’uomo” in forza delle sue “corrispondenze asettiche e ineccepibili”.

Dal cda della Rai la consigliera Federica Frangi, ha fatto sapere che “Sangiuliano ha chiesto l’autorizzazione per firmare un pezzo su una testata diversa da quella da cui dipende, che è stata concessa. Quindi, tanto rumore sul nulla“.