Gennaro Sangiuliano verso candidatura alle elezioni in Campania, polemica in Rai: "Ci aspettiamo dimissioni"

Gennaro Sangiuliano è tra i principali esponenti di Fratelli d’Italia tra i potenziali candidati alle elezioni regionali, ma al momento ricopre anche il ruolo di corrispondente da Parigi per la Rai. Il sindacato dei giornalisti della tv pubblica ne ha chiesto le dimissioni in caso di candidatura. L’ex ministro della Cultura ha risposto annunciando una denuncia alla Corte europea dei diritti.

Sangiuliano candidato di Fratelli d’Italia in Campania

Fratelli d’Italia starebbe pensando di candidare l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano alle elezioni regionali in Campania, la sua regione d’origine.

Sangiuliano non sarebbe candidato presidente, ruolo per cui è già stato scelto Edmondo Cirielli, sempre di FdI, ma soltanto consigliere regionale, con la possibilità di entrare in giunta in caso di vittoria del centrodestra.

“Sono lusingato dalle tantissime richieste che mi stanno arrivando, anche qualificate. Ci sto pensando” ha dichiarato l’ex ministro, dimessosi dopo essere stato coinvolto nel caso riguardante Maria Rosaria Boccia.

L’UsigRai chiede le dimissioni di Sangiuliano

Dopo le sue dimissioni da ministro, Sangiuliano ha ripreso a lavorare in Rai, dove era direttore del Tg2 prima della vittoria del centrodestra alle elezioni. Tornato alla televisione pubblica ha assunto la direzione della sede Rai di Parigi ed è diventato il principale corrispondente dalla capitale francese.

L’ipotetica candidatura in Campania di Sangiuliano ha però causato la reazione del sindacato dei giornalisti Rai, l’UsigRai, che ha chiesto le dimissioni dalle reti pubbliche dell’ex ministro:

La Rai non è un tram da cui si scende e si sale a piacimento. Ora, o il diretto interessato smentisce pubblicamente o almeno abbia il buon gusto di prendere un periodo di aspettativa in attesa che il suo partito decida. E se dovesse entrare in politica per la seconda volta, ci aspettiamo che si dimetta dalla Rai.

Sangiuliano minaccia una denuncia alla Corte europea

La legge non impone che un dipendente della tv pubblica non possa candidarsi a un ruolo politico mantenendo la sua posizione.

Al contrario, durante la campagna elettorale deve solamente chiedere un permesso e può anche mantenere il proprio stipendio. Solo una volta eletto o assunta la carica deve chiedere l’aspettativa, come fatto da Sangiuliano mentre era ministro.

Contro il sindacato Rai, Sangiuliano ha dichiarato di voler presentare una denuncia alla Corte europea dei diritti dell’uomo, reputando che l’organizzazione voglia violare il suo diritto alla partecipazione politica.