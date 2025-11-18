Genny Urtis nell'intervista a Belve parla del percorso di transizione, degli psicofarmaci e accusa il suo ex

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dopo due anni dalla prima intervista, quando ancora si faceva chiamare Giacomo, Genny Urtis torna a Belve. Alla tagliente Francesca Fagnani, la chirurga influencer racconta della sua rinascita: di un percorso di transizione che l’ha portata ad essere la vera sé, ma che ha lasciato ben più di una cicatrice. Senza filtri, Urtis svela anche la relazione con un famoso ex calciatore.

Il percorso di transizione e il fidanzato manipolatore

“Vivo il presente, sono felice di quello che sono e non voglio essere altro”, ha affermato Genny Urtis ospite di Belve nella puntata di martedì 18 novembre 2025.

La serenità di oggi, tuttavia, è minata dalle cicatrici del passato. “Sono ancora in cura. – rivela a Francesca Fagnani – Gli psicofarmaci mi aiutano a dimenticare”.

IPA Genny Urtis e Francesca Fagnani a Belve

Perché il percorso di transizione di Urtis è stato plagiato da “un fidanzato manipolatore e truffatore”.

“Mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto. – confida – Il seno non lo volevo, poi l’ho fatto per lui”.

Con lui sognava una famiglia e pensava alla maternità surrogata: “Avevamo anche scelto le madri dei nostri figli…”. Ma era tutta una bugia.

La lite con Leotta e l’ex famoso calciatore

Nella chiacchierata con la graffiante Fagnani, non mancano i momenti di spensieratezza, e qualche simpatico gossip.

Genny Urtis svela di aver avuto una relazione con un famoso ex calciatore, di cui però non fa mai il nome.

Anche qualche frecciata alle colleghe vip. A Francesca Cipriani “che non vuole mai pagare perché ha il braccino corto”.

E Diletta Leotta, con cui la chirurga ha litigato a causa del fratello, anche lui chirurgo estetico: “Lavorava con me e poi non si è comportato benissimo”.

Chi è Genny Urtis

Genny Urtis nasce nel 1977 a Caracas, Venezuela, da genitori sardi. Ancora adolescente si trasferisce con la famiglia ad Alghero.

Si laurea in medicina, dopo un master in chirurgia estetica, diventa medico di numerosi personaggi vip.

Le giuste conoscenze la portano al debutto televisivo: come Giacomo Urtis partecipa ai reality Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip.

Nel 2013 inizia il percorso di transizione e, dieci anni dopo, si mostra per la prima volta come Genny.