Genova, 26enne accoltella la sorella 18enne e poi cade dalla finestra e muore: si batte la pista del suicidio

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragedia familiare a Genova dove un ragazzo di 26 anni è morto dopo aver accoltellato la sorella 18enne ed essere precipitato dalla finestra del sesto piano di una palazzina nel quartiere di San Teodoro. La ragazza è in ospedale ma le sue condizioni non preoccupano. Avviate le indagini per stabilire i contorni di questa vicenda.

Genova, ragazzo accoltella la sorella e poi muore

Dramma nel quartiere di San Teodoro, a Genova, dove nella giornata di Ferragosto e, poco prima delle 14 quindi di sabato 15 agosto, un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione al civico 30 della salita San Francesco da Paola.

In precedenza, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accoltellato sua sorella 18enne, fortunatamente non procurandole ferite gravi. La dinamica di quanto accaduto è al centro delle indagini subito scattate e coordinate dalla Procura di Genova.

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La caduta dalla finestra e le possibili piste

È successo tutto intorno alle 13.30: ci sarebbe stata una lite tra fratello e sorella con il primo, un ragazzo di 26 anni, che avrebbe accoltellato la 18enne, in modo non grave.

Quindi, si sarebbe chiuso nella sua stanza e dopo qualche istante sarebbe caduto dalla finestra, morendo sul colpo. Restano da stabilire i contorni della lite e della morte del giovane per capire se si sia trattato di suicidio o di caduta accidentale.

Ferita in modo non profondo, la giovane è stata portata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Sul posto erano arrivati i carabinieri, le ambulanze e le automediche inviate dal 118 oltre ai vigili del fuoco. Il loro tentativo di soccorrere il fratello della 18enne, però, è stato vano.

La ricostruzione

L’aggressione sarebbe arrivata in seguito a una discussione in famiglia. Al culmine di essa, il più grande dei fratelli avrebbe colpito la più piccola con tre coltellate.

In un primo momento, i giornali locali avevano ipotizzato che la giovane si fosse rifiutata di dare dei soldi richiesti dal ragazzo per motivi di droga. Una motivazione scatenante questa che è stata poi esclusa dai carabinieri dopo i primi rilievi.

Sul fronte della caduta, fatale per il 26enne, gli accertamenti condotti dai militari di Genova li avrebbero portati a essere più propensi a trattare il caso come un suicidio e non una caduta accidentale. Smentita invece la versione secondo cui la morte del giovane fosse la conseguenza della colluttazione tra i due.