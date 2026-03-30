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È di oltre 300 mila pacchetti di sigarette di contrabbando il bilancio di una vasta operazione condotta nel porto di Genova Sampierdarena. Il carico illecito, proveniente dal Medio Oriente e nascosto all’interno di un container dichiarato come trasporto di carbone per barbecue, è stato intercettato e sequestrato grazie a un’attenta attività di analisi dei rischi e dei flussi commerciali. L’azione, svolta dai finanzieri del Comando Provinciale di Genova e dai funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si inserisce in una strategia di intensificazione dei controlli per contrastare i traffici che alimentano il mercato nero dei tabacchi.

Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha visto la collaborazione tra i militari del II Gruppo di Genova e i funzionari doganali. L’obiettivo era quello di individuare e bloccare i traffici illeciti di tabacchi lavorati esteri, che rappresentano una minaccia sia per l’Erario sia per la concorrenza leale tra operatori economici. Il container sospetto, proveniente dal Medio Oriente, è stato selezionato per un controllo approfondito dopo un’attenta analisi dei flussi commerciali in transito nel porto di Genova.

Analisi dei rischi e ricostruzione del viaggio del container

La decisione di sottoporre il container a un’ispezione dettagliata è maturata a seguito di una complessa attività di analisi dei rischi. Gli operatori hanno ricostruito l’intero percorso del carico, verificando la provenienza, le navi utilizzate per il trasporto, i cambi di rotta e i porti di scalo dove erano avvenute soste e operazioni di trasbordo. Nonostante il passaggio sotto lo scanner non avesse evidenziato anomalie, è stata comunque disposta un’ispezione manuale più accurata.

Il sequestro: oltre 6 tonnellate di sigarette nascoste tra il carbone

L’ispezione ha permesso di scoprire 6.132 chili di sigarette, pari a 306.600 pacchetti, occultati dietro migliaia di vaschette di alluminio colme di carbone. Questa tecnica di occultamento era stata studiata per schermare il vero contenuto del container e sfuggire ai controlli. Se il carico fosse stato immesso sul mercato illegale, avrebbe generato un guadagno illecito di oltre 1.747.000 euro.

Impatto sull’Erario e sulla concorrenza

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di intensificazione dei controlli, finalizzato a contrastare il fenomeno dei traffici illeciti che alimentano il mercato nero dei tabacchi. Questo fenomeno, secondo le autorità, provoca gravi danni alle casse dello Stato e altera le regole della concorrenza, penalizzando gli operatori onesti e favorendo la criminalità organizzata.

Sinergia tra le istituzioni e risultati raggiunti

La sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rafforzata dal recente Protocollo d’intesa, si è rivelata ancora una volta determinante nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti, soprattutto nelle aree di frontiera e nei principali scali portuali come quello di Genova.

IPA