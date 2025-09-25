Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con strappo e ricettazione sono le accuse a carico di un uomo di 41 anni arrestato dalla Polizia di Stato a Genova nella serata di martedì scorso. Un cittadino marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Cornigliano mentre si trovava a bordo di un monopattino, dopo che un anziano aveva denunciato il furto di una catenina d’oro e di due smartphone.

Le indagini e il fermo: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel quartiere Cornigliano di Genova nella serata di martedì scorso, intorno alle 21.30. Gli agenti, durante un controllo di routine, hanno notato un uomo di 41 anni alla guida di un monopattino. Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo ha mostrato segni di nervosismo, insospettendo ulteriormente i poliziotti.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni dell’uomo una catenina d’oro e 2 smartphone. Uno dei telefoni cellulari risultava intestato a una terza persona, mentre l’altro era privo di sim. Gli oggetti sono stati immediatamente posti sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

La denuncia dell’anziano e il collegamento con il sospettato

Poche ore prima, nel pomeriggio, un anziano residente in zona aveva contattato il 112NUE per denunciare di essere stato vittima di un furto con strappo all’interno dell’ascensore del proprio condominio. L’uomo aveva riferito di essere stato derubato proprio di una catenina d’oro e di 2 smartphone, gli stessi oggetti ritrovati in possesso del sospettato durante il controllo serale.

Gli agenti, dopo aver ascoltato la testimonianza della vittima e aver confrontato la descrizione degli oggetti sottratti, hanno riconsegnato la refurtiva all’anziano. Contestualmente, sono state avviate indagini per attribuire con certezza la responsabilità del reato al cittadino marocchino fermato poco prima.

Le prove raccolte e la convalida dell’arresto

Le indagini si sono concentrate sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Le riprese hanno permesso di ricostruire la dinamica del furto e di individuare il sospettato come autore materiale del gesto. Gli elementi raccolti sono stati giudicati univoci, gravi e concordanti, tali da indicare senza dubbio la responsabilità dell’uomo per il furto con strappo e la ricettazione degli oggetti rubati.

Interrogato sulla provenienza della catenina e dei telefoni, il 41enne ha fornito spiegazioni confuse e poco credibili, aggravando la sua posizione. Alla luce delle prove, il sospettato è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Il profilo dell’arrestato e le misure adottate

L’uomo arrestato risulta essere un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali. Era già destinatario di un Avviso Orale emesso dal Questore di Genova, misura di prevenzione che viene applicata nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

La sua condizione di irregolarità e la recidiva hanno contribuito a rendere più stringenti le misure adottate nei suoi confronti. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi processuali.

IPA