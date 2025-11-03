Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina a Genova, dove un uomo di 44 anni è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare in un bar del Porto Antico. L’uomo, proveniente da fuori provincia, è stato anche denunciato per falsa attestazione sulla propria identità. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 02:30 in calata Morosini.

Intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della notte, quando una volante dell’UPGSP è stata chiamata a intervenire in soccorso di un addetto alla vigilanza del Porto Antico. L’addetto aveva avuto una colluttazione con il 44enne, sorpreso mentre stava commettendo un furto all’interno di un bar situato in calata Morosini.

Il tentativo di fuga e l’arresto

L’uomo, dopo essersi introdotto nel locale chiuso, ha sottratto il fondo cassa, pari a circa 250 euro, e ha tentato di darsi alla fuga. Tuttavia, il suo tentativo è stato bloccato dall’addetto alla sicurezza, che è riuscito a fermarlo e a trattenerlo fino all’arrivo degli agenti. Grazie al tempestivo intervento della Polizia, il 44enne è stato tratto in arresto sul posto.

Le accuse e il procedimento giudiziario

Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso della somma di denaro appena sottratta. Oltre all’accusa di rapina, nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per falsa attestazione sulla propria identità. Il soggetto sarà processato per direttissima nella mattinata odierna. L’episodio si è concluso con un arresto e il recupero della refurtiva, grazie alla collaborazione tra la vigilanza privata e le forze dell’ordine. L’intervento ha avuto luogo nel cuore del Porto Antico di Genova.

IPA