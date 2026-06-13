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Un arresto per lesioni gravissime in corso Italia a Genova, dove un giovane è stato investito da un’auto dopo una lite scoppiata all’esterno di un locale notturno. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita dal veicolo guidato da un coetaneo, risultato positivo all’alcoltest, al termine di una discussione legata a motivi di gelosia.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto alle ore 4.30 in corso Italia, nella zona del Levante cittadino, all’altezza di un noto locale notturno. Gli agenti dell’UPGSP sono stati chiamati a seguito di una segnalazione relativa a un’aggressione avvenuta poco prima.

Il giovane investito e le condizioni gravi

All’arrivo delle volanti, gli operatori hanno trovato un ragazzo italiano di 29 anni riverso a terra, con evidenti e gravi lesioni. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il giovane sarebbe stato investito da un’autovettura nei pressi degli stalli di sosta di corso Italia, in direzione ponente. Il conducente del veicolo, anch’egli italiano e di 28 anni, è stato immediatamente identificato.

La dinamica: lite per una ragazza e fuga ad alta velocità

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che il conducente dell’auto aveva tentato un approccio nei confronti di una ragazza presente nel locale. Questo gesto avrebbe provocato la reazione degli amici della giovane, che avrebbero cercato di aggredirlo fisicamente. Nel tentativo di sottrarsi all’aggressione, il ragazzo si è diretto verso un’auto di cui aveva la disponibilità e, durante la fuga condotta ad alta velocità, ha investito la vittima. Quest’ultima, cadendo, ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

Accertamenti sul tasso alcolemico e arresto

Il conducente dell’auto è stato sottoposto ad alcoltest, risultando positivo con un tasso pari a 1.15. Per questo motivo, e per la gravità delle lesioni riportate dalla vittima, il giovane è stato arrestato con l’accusa di lesioni gravissime. La persona investita è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso e successivamente dichiarata in prognosi riservata.

Indagini in corso e controlli sui locali

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia di Stato per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Inoltre, sono stati avviati specifici controlli di natura amministrativa sulla gestione della sicurezza da parte dei titolari dei locali di intrattenimento eventualmente coinvolti nell’episodio.

IPA