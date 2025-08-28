Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Genova, un 25enne di origine togolese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, e denunciato per atti osceni in luogo pubblico. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio in via Rino Mandoli, nei pressi di una scuola, quando l’uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre si abbandonava a comportamenti indecenti. L’intervento della Polizia è stato reso necessario dalla presenza di numerosi passanti e dalla vicinanza dell’istituto scolastico.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il fatto è avvenuto alle 15.35 di ieri, quando una pattuglia del Commissariato San Fruttuoso, impegnata nel consueto controllo del territorio, ha notato un uomo seduto su una panchina di via Mandoli intento a compiere atti di autoerotismo in pubblico. La scena si è svolta in un orario in cui la zona era frequentata da studenti e residenti, aumentando la gravità della situazione.

L’intervento degli agenti

Gli operatori, resisi conto della delicatezza del contesto, hanno immediatamente fermato la vettura di servizio e si sono avvicinati all’uomo, intimandogli di interrompere l’atto. L’individuo, tuttavia, ha reagito in modo aggressivo: visibilmente agitato, ha iniziato a inveire contro i poliziotti, passando rapidamente dalle parole ai fatti. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il 25enne ha aggredito gli agenti con calci e spintoni, provocando loro lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Le accuse e le conseguenze

Per questi motivi, l’uomo è stato arrestato con le accuse di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, oltre ad essere denunciato per atti osceni in luogo pubblico. La presenza di una scuola nelle immediate vicinanze e il passaggio di numerosi cittadini hanno reso l’intervento particolarmente urgente e delicato. L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, dovrà rispondere delle sue azioni davanti al giudice con rito direttissimo, previsto per questa mattina.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona di Genova, soprattutto per la vicinanza dell’istituto scolastico e la presenza di minori. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza dei controlli sul territorio per prevenire e reprimere comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza e la serenità dei cittadini. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di tutelare l’incolumità dei presenti.

La posizione dell’arrestato

Il 25enne, di nazionalità togolese, risulta essere pluripregiudicato. Dopo l’arresto, è stato condotto in questura per le procedure di identificazione e per la redazione degli atti di rito. In attesa del processo per direttissima, l’uomo resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Polizia di Stato ha ricordato che, nonostante la gravità dei fatti contestati, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il processo per direttissima

Il giudizio per direttissima, previsto per la mattinata successiva all’arresto, consentirà di accertare rapidamente le responsabilità dell’indagato. Questo tipo di procedimento viene adottato nei casi di flagranza di reato, come quello avvenuto in via Mandoli, per garantire una risposta immediata da parte della giustizia. L’esito dell’udienza determinerà le eventuali misure cautelari nei confronti dell’arrestato.

La sicurezza urbana e i controlli

L’episodio di ieri pomeriggio conferma l’importanza dei servizi di controllo del territorio svolti quotidianamente dalla Polizia di Stato a Genova. Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso, grazie alla loro presenza costante, sono riusciti a intervenire tempestivamente, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno nella tutela della sicurezza pubblica e nella prevenzione di comportamenti che possano turbare la tranquillità dei cittadini.

IPA