Un arresto e una denuncia a Genova. Un uomo di 47 anni, di origine palestinese e senza fissa dimora, è stato fermato e portato in carcere con l’accusa di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. L’intervento è avvenuto alle 07.15 in piazza Colombo, dove gli agenti sono stati allertati a seguito di una segnalazione relativa a un’auto danneggiata e a bagagli abbandonati nelle vicinanze. L’uomo è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza e bloccato poco dopo in via delle Fontane. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere era già stato disposto dal Tribunale di Genova.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella prima mattinata di ieri, quando una pattuglia dell’U.P.G.S.P. è intervenuta in piazza Colombo a seguito di una segnalazione. Un cittadino aveva notato un’auto con il lunotto posteriore infranto e alcuni bagagli sparsi a terra nelle immediate vicinanze del veicolo.

L’intervento degli agenti e la scoperta del furto

Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che il veicolo era stato oggetto di furto. Il lunotto posteriore risultava infranto e i bagagli che si trovavano all’interno erano stati estratti e abbandonati a terra. L’auto era parcheggiata in prossimità di una telecamera di videosorveglianza, dettaglio che si è rivelato fondamentale per le indagini immediate.

L’identificazione del sospetto

Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza hanno permesso agli operatori di identificare rapidamente il presunto autore del furto: un uomo di 47 anni, di nazionalità palestinese e senza fissa dimora. Gli agenti hanno quindi avviato una serie di controlli approfonditi nel territorio circostante, concentrandosi sulle vie limitrofe a piazza Colombo.

Il fermo in via delle Fontane

Poco dopo, il sospetto è stato individuato mentre transitava in via delle Fontane. Gli agenti lo hanno riconosciuto e fermato, procedendo con una perquisizione personale. Durante il controllo, sono stati rinvenuti diversi attrezzi utilizzati per lo scasso, tra cui grimaldelli e chiavi alterate, strumenti tipicamente impiegati per commettere furti su autovetture.

La misura cautelare già disposta dal Tribunale

Nel corso degli atti di rito presso la Questura, è emerso che l’uomo era già destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Genova. Gli agenti hanno quindi dato esecuzione al provvedimento, accompagnando il 47enne presso la Casa Circondariale di Marassi.

Il trasporto in carcere e le accuse

L’uomo è stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, reati per i quali rischia una condanna significativa. Il trasporto presso la struttura carceraria di Marassi è avvenuto senza incidenti, a conferma della rapidità e dell’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine.

IPA