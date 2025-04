Genova, bar usato per spacciare cocaina dal bagno: 27enne arrestato, in quale via si trova il locale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 7 giorni la sospensione della licenza per un bar di Genova, utilizzato come copertura per attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato disposto dal Questore a seguito di indagini della Squadra Mobile.

Il provvedimento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha avviato procedimenti amministrativi che hanno portato alla sospensione della licenza di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande situato in via Finocchiara. La decisione è stata presa ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Le indagini

Gli investigatori della Squadra Mobile di Genova hanno condotto serrate indagini, comprese diverse operazioni di appostamento, che hanno portato all’arresto di un 27enne albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di commercio. Un altro individuo è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il modus operandi

Il giovane albanese trascorreva diverse ore al giorno all’interno del bar, utilizzando il bagno del locale per nascondere le dosi di stupefacente sulla soglia esterna della finestra. Le dosi venivano poi cedute ai consumatori all’interno del bar. Nei giorni scorsi, gli agenti lo hanno sorpreso in flagranza durante la cessione di una dose di cocaina a un cliente.

Le conseguenze

La perquisizione successiva ha permesso di rinvenire ulteriori 19 dosi, per un totale di 12 grammi di cocaina, e la somma di 150 euro, provento dell’attività illecita. Il gestore del bar non ha adottato le misure necessarie per interrompere le attività delittuose nel suo locale.

La chiusura

Il provvedimento, notificato dai poliziotti del Commissariato di San Fruttuoso, è stato adottato per garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini. La chiusura del locale mira a prevenire il protrarsi di situazioni di pericolosità sociale e a impedire il reiterarsi di tali attività a Genova.

Fonte foto: IPA