Un arresto per spaccio e due segnalazioni per detenzione di stupefacenti in un bar di via Sampierdarena a Genova nella notte. L’operazione è stata condotta per contrastare il consumo e la diffusione di sostanze illecite.

Controllo notturno in un locale di via Sampierdarena

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti dell’U.P.G. e S.P. sono intervenuti intorno alle ore 02.00 in un bar situato in via Sampierdarena, dove erano presenti circa 50 persone. L’attività di controllo si è svolta nell’ambito delle consuete operazioni di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti.

Il comportamento sospetto e il primo ritrovamento

Appena entrati nel locale, i poliziotti hanno subito notato il comportamento nervoso di un cliente, che ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo ai piedi di un tavolino. Il pacchetto è stato prontamente recuperato dagli agenti e, dopo le verifiche, è risultato contenere circa 1 grammo di cocaina rosa (2C-B). L’uomo, un 28enne di origine marocchina, è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dell’uso personale.

Ulteriori sequestri e arresto per spaccio

Durante il proseguimento dei controlli, sotto un altro tavolino è stata rinvenuta una seconda confezione con la stessa sostanza, per un peso superiore a 6 grammi. Nei pressi del ritrovamento si trovavano due giovani italiani. Uno dei due ha immediatamente ammesso la detenzione della sostanza, scagionando l’amico, che tuttavia è stato trovato in possesso di una bustina nascosta nella cover del telefono, contenente una dose di cocaina. Per quest’ultimo è scattata la sanzione amministrativa prevista dalla legge.

Il denaro e l’arresto

Il 26enne che aveva ammesso il possesso della sostanza è stato sottoposto a un controllo più approfondito, durante il quale gli agenti hanno rinvenuto la somma di 1.300 euro in banconote di vario taglio. L’uomo è stato quindi arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e, nella mattinata successiva, è stato giudicato con rito direttissimo.

Segnalazioni e conseguenze amministrative

I due soggetti che avevano acquistato la droga per uso personale sono stati segnalati alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente. Tali procedure possono comportare anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi, come previsto dalla legge per i casi di detenzione di sostanze per uso personale.

