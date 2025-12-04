Genova, blitz della Polizia in Fiumara: identificate 100 persone e sequestrata droga, scatta l'allarme spaccio
Oltre 100 persone identificate in un servizio straordinario della Polizia a Genova contro reati predatori e droga nelle zone più sensibili.
Oltre 100 persone a Genova per prevenire e reprimere reati predatori e reati in materia di sostanze stupefacenti. L’operazione, coordinata dal Commissariato Cornigliano, ha visto impegnate diverse unità specializzate e si è concentrata nelle delegazioni di Sampierdarena, Rivarolo e Pontedecimo.
Operazione coordinata e presenza sul territorio
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il servizio straordinario è stato organizzato dal Commissariato Cornigliano, con la collaborazione di 4 unità del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, 2 unità cinofile antidroga con i cani Leone e Constantin, oltre al personale della Polizia Ferroviaria. L’obiettivo principale era quello di contrastare i fenomeni di criminalità e tutelare il decoro urbano nelle zone più sensibili della città.
Focus sulla Fiumara e prevenzione dei reati predatori
Particolare attenzione è stata riservata all’area della Fiumara, dove recentemente si è registrato un aumento dei reati predatori. Gli agenti hanno effettuato numerosi passaggi sia nelle aree esterne che all’interno del centro commerciale, al fine di garantire una presenza costante e scoraggiare eventuali attività illecite.
Sequestri di droga grazie alle unità cinofile
Durante le operazioni, il cane antidroga Leone ha individuato all’interno di un’aiuola 5 involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 60 grammi. Questo ritrovamento conferma l’efficacia delle unità cinofile nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella prevenzione di episodi legati al consumo e alla detenzione di droga.
Controlli nei bar e nelle stazioni ferroviarie
A Pontedecimo sono stati effettuati due controlli avventori presso altrettanti bar, mentre all’interno della stazione ferroviaria di Sampierdarena il personale della Polizia Ferroviaria ha sottoposto a verifica diverse persone. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza nei luoghi pubblici e a rispondere alle segnalazioni dei cittadini.
Risposta alle segnalazioni dei residenti
Nel complesso, sono state identificate oltre 100 persone e sono stati verificati gli esposti presentati dai residenti delle zone interessate. L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata sulle criticità segnalate dalla cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza e il controllo del territorio.
Prossimi interventi e monitoraggio costante
Sono previsti ulteriori controlli nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie, per garantire un monitoraggio costante delle situazioni di rischio e delle criticità riscontrate. L’impegno delle forze dell’ordine proseguirà per assicurare la tutela del decoro urbano e la prevenzione dei reati nelle aree più sensibili di Genova.
