Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Oltre 100 persone a Genova per prevenire e reprimere reati predatori e reati in materia di sostanze stupefacenti. L’operazione, coordinata dal Commissariato Cornigliano, ha visto impegnate diverse unità specializzate e si è concentrata nelle delegazioni di Sampierdarena, Rivarolo e Pontedecimo.

Operazione coordinata e presenza sul territorio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il servizio straordinario è stato organizzato dal Commissariato Cornigliano, con la collaborazione di 4 unità del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, 2 unità cinofile antidroga con i cani Leone e Constantin, oltre al personale della Polizia Ferroviaria. L’obiettivo principale era quello di contrastare i fenomeni di criminalità e tutelare il decoro urbano nelle zone più sensibili della città.

Focus sulla Fiumara e prevenzione dei reati predatori

Particolare attenzione è stata riservata all’area della Fiumara, dove recentemente si è registrato un aumento dei reati predatori. Gli agenti hanno effettuato numerosi passaggi sia nelle aree esterne che all’interno del centro commerciale, al fine di garantire una presenza costante e scoraggiare eventuali attività illecite.

Sequestri di droga grazie alle unità cinofile

Durante le operazioni, il cane antidroga Leone ha individuato all’interno di un’aiuola 5 involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 60 grammi. Questo ritrovamento conferma l’efficacia delle unità cinofile nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella prevenzione di episodi legati al consumo e alla detenzione di droga.

Controlli nei bar e nelle stazioni ferroviarie

A Pontedecimo sono stati effettuati due controlli avventori presso altrettanti bar, mentre all’interno della stazione ferroviaria di Sampierdarena il personale della Polizia Ferroviaria ha sottoposto a verifica diverse persone. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza nei luoghi pubblici e a rispondere alle segnalazioni dei cittadini.

Risposta alle segnalazioni dei residenti

Nel complesso, sono state identificate oltre 100 persone e sono stati verificati gli esposti presentati dai residenti delle zone interessate. L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata sulle criticità segnalate dalla cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza e il controllo del territorio.

Prossimi interventi e monitoraggio costante

Sono previsti ulteriori controlli nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie, per garantire un monitoraggio costante delle situazioni di rischio e delle criticità riscontrate. L’impegno delle forze dell’ordine proseguirà per assicurare la tutela del decoro urbano e la prevenzione dei reati nelle aree più sensibili di Genova.

IPA