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Un arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, oltre che per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nel centro storico di Genova. Un giovane di 24 anni, di origine senegalese, è stato fermato durante un controllo di routine e trovato in possesso di hashish, ecstasy e una somma di denaro in contanti.

Il controllo notturno in centro storico

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, precisamente alle ore 00.10, in via San Luca, nel cuore del centro storico di Genova. Una pattuglia interforze composta da agenti della Polizia di Stato e militari dell’Esercito Italiano stava effettuando il consueto monitoraggio della zona, quando ha deciso di procedere al controllo di un giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati inerenti gli stupefacenti.

Il tentativo di occultamento e la reazione violenta

Durante la richiesta di documenti, il 24enne ha cercato di nascondere qualcosa all’interno di un guanto. Gli agenti, insospettiti dal gesto, hanno approfondito il controllo e hanno scoperto una bustina contenente tre pezzi di hashish. A quel punto, intuendo che sarebbe stato sottoposto a perquisizione personale, il giovane ha reagito con violenza, sferrando calci, pugni e gomitate agli operatori, nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Il sequestro di droga e denaro

Riportato alla calma dagli agenti, il giovane è stato condotto in Questura per ulteriori accertamenti. Qui, durante la perquisizione, sono state rinvenute 12 pastiglie di ecstasy e quasi 600 euro in contanti, che sono stati immediatamente sequestrati. Tutto il materiale trovato in possesso del fermato è stato posto sotto sequestro, come previsto dalla normativa vigente in materia di stupefacenti.

L’arresto e le accuse

Il 24enne senegalese è stato quindi arrestato con le accuse di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, oltre che di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La difesa del giovane è stata affidata all’avvocato Traverso Elisa. In mattinata, il fermato verrà sottoposto a rito direttissimo, come previsto dalla procedura per questo tipo di reati. Le indagini proseguiranno per chiarire ulteriormente la posizione del giovane e verificare eventuali collegamenti con altri episodi di spaccio nel centro storico di Genova.

IPA