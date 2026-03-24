Genova, calci e pugni ai poliziotti per nascondere l'ecstasy: 24enne arrestato in via San Luca
Arrestato un 24enne senegalese in centro a Genova per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e spaccio di droga.
Un arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, oltre che per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nel centro storico di Genova. Un giovane di 24 anni, di origine senegalese, è stato fermato durante un controllo di routine e trovato in possesso di hashish, ecstasy e una somma di denaro in contanti.
Il controllo notturno in centro storico
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, precisamente alle ore 00.10, in via San Luca, nel cuore del centro storico di Genova. Una pattuglia interforze composta da agenti della Polizia di Stato e militari dell’Esercito Italiano stava effettuando il consueto monitoraggio della zona, quando ha deciso di procedere al controllo di un giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati inerenti gli stupefacenti.
Il tentativo di occultamento e la reazione violenta
Durante la richiesta di documenti, il 24enne ha cercato di nascondere qualcosa all’interno di un guanto. Gli agenti, insospettiti dal gesto, hanno approfondito il controllo e hanno scoperto una bustina contenente tre pezzi di hashish. A quel punto, intuendo che sarebbe stato sottoposto a perquisizione personale, il giovane ha reagito con violenza, sferrando calci, pugni e gomitate agli operatori, nel tentativo di sottrarsi al controllo.
Il sequestro di droga e denaro
Riportato alla calma dagli agenti, il giovane è stato condotto in Questura per ulteriori accertamenti. Qui, durante la perquisizione, sono state rinvenute 12 pastiglie di ecstasy e quasi 600 euro in contanti, che sono stati immediatamente sequestrati. Tutto il materiale trovato in possesso del fermato è stato posto sotto sequestro, come previsto dalla normativa vigente in materia di stupefacenti.
L’arresto e le accuse
Il 24enne senegalese è stato quindi arrestato con le accuse di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, oltre che di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La difesa del giovane è stata affidata all’avvocato Traverso Elisa. In mattinata, il fermato verrà sottoposto a rito direttissimo, come previsto dalla procedura per questo tipo di reati. Le indagini proseguiranno per chiarire ulteriormente la posizione del giovane e verificare eventuali collegamenti con altri episodi di spaccio nel centro storico di Genova.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.