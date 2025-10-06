Genova, choc su un autobus in via Cantore: ruba il telefono a una madre col bimbo in braccio
Un 24enne marocchino è stato denunciato per rapina impropria dopo aver sottratto uno smartphone su un autobus a Genova con tre complici.
Una denuncia per rapina impropria ieri sera in via Cantore, a Genova. Un giovane di 24 anni, di origine marocchina e senza fissa dimora, è stato fermato dopo aver sottratto uno smartphone a una donna su un autobus, agendo insieme a tre complici ancora non identificati.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 18.00 presso una fermata dell’autobus in via Cantore. Gli agenti dell’UPGSP sono intervenuti a seguito di una segnalazione di lite tra due uomini, scoprendo una situazione ben più grave di una semplice discussione.
La dinamica dei fatti
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane marocchino, in compagnia di tre amici, ha approfittato della confusione a bordo di un autobus per sottrarre lo smartphone a una donna che viaggiava con il proprio bambino in braccio. Il gruppo ha poi tentato di dileguarsi alla fermata successiva, ma il marito della vittima, accortosi del furto, è riuscito a bloccare il presunto responsabile.
La reazione violenta e l’intervento della Polizia
Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, il 24enne ha spintonato con forza il marito della donna, dando così origine a una colluttazione che ha attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno fermato il giovane e lo hanno condotto in Questura per ulteriori accertamenti.
I precedenti e le indagini in corso
Durante i controlli, è emerso che il ragazzo aveva già collezionato numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Gli investigatori stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine e quelle installate sull’autobus per identificare i complici che hanno partecipato all’azione criminosa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.