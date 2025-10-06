Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per rapina impropria ieri sera in via Cantore, a Genova. Un giovane di 24 anni, di origine marocchina e senza fissa dimora, è stato fermato dopo aver sottratto uno smartphone a una donna su un autobus, agendo insieme a tre complici ancora non identificati.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 18.00 presso una fermata dell’autobus in via Cantore. Gli agenti dell’UPGSP sono intervenuti a seguito di una segnalazione di lite tra due uomini, scoprendo una situazione ben più grave di una semplice discussione.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane marocchino, in compagnia di tre amici, ha approfittato della confusione a bordo di un autobus per sottrarre lo smartphone a una donna che viaggiava con il proprio bambino in braccio. Il gruppo ha poi tentato di dileguarsi alla fermata successiva, ma il marito della vittima, accortosi del furto, è riuscito a bloccare il presunto responsabile.

La reazione violenta e l’intervento della Polizia

Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, il 24enne ha spintonato con forza il marito della donna, dando così origine a una colluttazione che ha attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno fermato il giovane e lo hanno condotto in Questura per ulteriori accertamenti.

I precedenti e le indagini in corso

Durante i controlli, è emerso che il ragazzo aveva già collezionato numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Gli investigatori stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine e quelle installate sull’autobus per identificare i complici che hanno partecipato all’azione criminosa.

