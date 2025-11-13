Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato della Polizia di Stato a Genova, dove un cittadino cileno di 49 anni è stato fermato mentre, insieme a un complice, sottraeva pacchi dai furgoni dei corrieri in centro città. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di strumenti per lo scasso e sarà processato per direttissima. L’azione è stata condotta a seguito di numerose denunce di furti ai danni di corrieri impegnati nelle consegne.

Operazione della Squadra Mobile dopo numerose denunce

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando la Squadra Mobile di Genova ha intensificato i controlli in centro città in risposta a una serie di furti segnalati nelle settimane precedenti. Le vittime erano corrieri che, durante le consegne, si vedevano sottrarre parte della merce dai loro furgoni. Gli agenti, dopo aver raccolto le denunce e le testimonianze, hanno predisposto un servizio di osservazione in diversi punti strategici del centro.

Il modus operandi: colpi rapidi ai danni dei corrieri

Dalle indagini è emerso che i responsabili agivano in coppia, approfittando dei momenti in cui i corrieri si allontanavano dai veicoli per effettuare le consegne. Utilizzando una chiave speciale, i ladri aprivano il portellone posteriore dei furgoni e prelevavano i pacchi rimasti all’interno, caricandoli su un carrello che portavano con sé. Questo schema si è ripetuto più volte, come confermato dalle diverse denunce raccolte dalla Polizia.

L’arresto in via XX Settembre

Ieri pomeriggio, durante il servizio di osservazione, gli investigatori hanno notato un corriere fermarsi in via XX Settembre e scaricare alcuni pacchi, per poi dirigersi verso via San Vincenzo. Poco dopo, due individui si sono avvicinati al furgone e, con l’ausilio di un carrello, hanno prelevato 4 pacchi, allontanandosi verso piazza Piccapietra. Gli agenti, insospettiti dalla scena, sono intervenuti per identificarli. Uno dei due uomini è riuscito a fuggire, mentre il 49enne cileno è stato bloccato e arrestato sul posto.

Perquisizione domiciliare e strumenti da scasso

Successivamente, la Polizia ha effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato. All’interno sono stati rinvenuti numerosi grimaldelli, tensori, arnesi per aprire serrature, perni, guarnizioni e modelli di serrature con meccanismi di chiusura visibili. Questi strumenti, comunemente utilizzati per esercitarsi nell’apertura di serrature con chiavi alterate, confermano la professionalità e la preparazione dei malviventi nel compiere furti mirati ai danni dei corrieri.

