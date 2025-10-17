Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state arrestate per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in distinte operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Genova. I fermi sono avvenuti tra la mattina e la notte in diverse aree cittadine e hanno coinvolto un giovane del posto, un cittadino marocchino e un ecuadoriano. Gli arresti sono stati eseguiti a seguito di controlli mirati e segnalazioni, con il sequestro di varie tipologie di droga e materiale utile all’attività illecita.

Operazioni coordinate in tre quartieri di Genova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le operazioni si sono svolte in tre diversi momenti e luoghi della città. Il primo intervento è scattato alle 06,30 in via Nino Bixio, dove gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata al 112 che segnalava la presenza di una persona armata di coltello diretta verso piazza Carignano. Sul posto, però, non è stato trovato il soggetto segnalato, bensì il 25enne che aveva effettuato la chiamata, in evidente stato di alterazione psicofisica.

Il primo arresto: droga e denaro nascosti nelle tasche

Durante il controllo, il giovane ha mostrato agli agenti un pacchetto nascosto nelle tasche, contenente diversi involucri di sostanza polverosa e pasticche. Gli accertamenti hanno confermato la presenza di ecstasy, MDMA, ketamina, cocaina e 2-CB. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha portato al rinvenimento di un ulteriore involucro di cannabis, un bilancino di precisione, la somma di 975 euro in contanti e due telefoni cellulari, ritenuti strumenti per l’attività di spaccio. Complessivamente, sono stati sequestrati 21 grammi di sostanza stupefacente.

Il secondo intervento: fermato un 42enne marocchino

Il secondo arresto è avvenuto in serata, intorno alle 21.20, in via Prà. Gli agenti delle volanti hanno notato un uomo fermo nei pressi di una fermata dell’autobus. Alla vista della Polizia, l’uomo si è allontanato velocemente verso via Sapello, dove è salito a bordo di un’auto. Gli operatori hanno subito fermato la vettura e sottoposto a controllo i due occupanti. Il passeggero, un 42enne di origine marocchina, è stato trovato in possesso di tre bustine termosaldate contenenti cocaina per un peso di 1,43 grammi.

La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare un ulteriore sacchetto con 9,55 grammi di cocaina, nascosto all’interno di un peluche, oltre a 4,12 grammi di derivati della cannabis, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Anche in questo caso, l’uomo è stato arrestato e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Il terzo arresto: crack, cocaina e metadone

L’ultima operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Cornigliano prima dell’alba, alle 04.00, in via Reti. Qui è stato controllato un 51enne ecuadoriano, trovato in possesso di cinque pacchetti termosaldati contenenti crack e cocaina, per un peso complessivo di 1,5 grammi, oltre a una confezione di metadone intestata a un’altra persona.

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti anche un coltello e documenti d’identificazione appartenenti a terzi, di cui l’uomo non ha saputo spiegare la provenienza. Per questi motivi, oltre all’arresto per spaccio, è scattata la denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione. Anche per lui è stato disposto il giudizio con rito direttissimo.

