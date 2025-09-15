Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati in via Celesia, due cittadini algerini di 30 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per furto aggravato in concorso. L’operazione è avvenuta nella mattinata del 12 settembre a Genova, dove i due sono stati bloccati dagli agenti del Commissariato di Cornigliano durante un controllo di routine. I provvedimenti di cattura sono stati eseguiti in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei loro confronti. Gli arrestati sono stati poi condotti presso il carcere di Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il controllo di routine e la scoperta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio alle 10.00 del mattino, quando una pattuglia del Commissariato di Cornigliano ha notato due uomini che camminavano insieme in via Celesia, intenti a conversare. Gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo di routine, insospettiti dall’atteggiamento dei soggetti, già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali.

L’identificazione e il possesso di oggetti illegali

Durante la perquisizione, uno dei due fermati è stato invitato a mostrare il contenuto del proprio borsello. Da qui è emerso il possesso di uno spray urticante, risultato non conforme alle normative vigenti sulla libera vendita. Per questo motivo, oltre all’arresto per furto aggravato, l’uomo è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli accertamenti e l’arresto

I successivi controlli effettuati dagli agenti hanno permesso di accertare che su entrambi i fermati pendevano provvedimenti di cattura per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 12 settembre precedente. Dopo la notifica delle ordinanze, i due sono stati accompagnati presso il carcere di Marassi, dove sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il profilo degli arrestati

I due cittadini algerini, entrambi di 30 anni, risultano essere già conosciuti alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti penali. La loro presenza in via Celesia e il comportamento sospetto hanno indotto gli agenti a procedere con il controllo che ha poi portato all’arresto.

