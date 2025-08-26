Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minorenne egiziano è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di un iPhone rubato durante un controllo della Polizia di Stato nei giardini del centro commerciale Fiumara, a Genova, nel pomeriggio di domenica. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di furto e possesso di arma da taglio, è stato fermato dagli agenti del Commissariato Cornigliano. Il telefono, risultato rubato lo scorso ottobre, è stato restituito alla legittima proprietaria.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alle 17.00 di domenica presso i giardini del centro commerciale Fiumara, nel quartiere Cornigliano di Genova. Gli agenti della Polizia di Stato, impegnati in un servizio di pattugliamento a piedi, hanno riconosciuto il giovane egiziano di 17 anni, già noto per precedenti segnalazioni.

Il controllo e la scoperta dell’iPhone

Durante il controllo, gli operatori hanno notato che il ragazzo non aveva con sé alcuna arma da taglio, a differenza di quanto accaduto nel mese precedente, quando era stato denunciato per il possesso di un coltello. Tuttavia, nelle sue tasche è stato rinvenuto un iPhone 13 privo di SIM e bloccato da un codice che il giovane non era in grado di fornire. L’atteggiamento incerto e la mancanza di spiegazioni convincenti sulla provenienza del dispositivo hanno insospettito gli agenti.

Le indagini sulla provenienza del telefono

Gli accertamenti immediati condotti dagli investigatori hanno permesso di risalire alla reale provenienza dello smartphone. Il dispositivo era stato segnalato come oggetto di furto lo scorso ottobre, quando una giovane aveva denunciato la sottrazione del proprio telefono. Grazie alla tempestività delle verifiche, la Polizia è riuscita a restituire il telefono alla legittima proprietaria, che aveva sporto denuncia mesi prima.

Il minore riaffidato alla comunità

Il ragazzo, già gravato da precedenti per furto, è stato denunciato per ricettazione e, dopo le formalità di rito, riaffidato alla comunità presso cui risiede. La Polizia ha sottolineato che, nonostante la denuncia, resta valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’episodio avvenuto domenica a Fiumara conferma l’importanza dei controlli di polizia nelle aree pubbliche e la necessità di mantenere alta l’attenzione sui fenomeni di furto e ricettazione, soprattutto quando coinvolgono minori. La restituzione del telefono alla vittima rappresenta un segnale positivo, ma il caso evidenzia anche le difficoltà nel contrastare la recidiva tra i giovani a rischio. Le forze dell’ordine di Genova continueranno a monitorare la situazione, collaborando con le altre istituzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e offrire opportunità di recupero ai minori coinvolti in attività illecite.

IPA