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Un arresto per lesioni aggravate, evasione e resistenza a pubblico ufficiale sabato scorso in Corso Marconi. Un giovane di 25 anni di origine egiziana è stato fermato dalle Volanti dopo aver aggredito un ragazzo italiano di 19 anni e aver tentato la fuga. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata del 2 maggio, come comunicato dalle forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle Volanti è scattato in seguito a una violenta discussione avvenuta in Corso Marconi. Secondo quanto ricostruito, il cittadino egiziano avrebbe aggredito il giovane italiano colpendolo al volto con un coccio di bottiglia, causandogli ferite tali da rendere necessario il ricovero ospedaliero.

L’identificazione e l’arresto

Grazie alle tempestive segnalazioni dei testimoni presenti, che hanno fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore, le pattuglie sono riuscite a rintracciare il sospettato quasi subito nella vicina piazza Rossetti. L’uomo è stato trovato ancora in possesso dell’oggetto contundente utilizzato durante l’aggressione. Dopo i primi accertamenti, è stato arrestato per lesioni aggravate e condotto negli uffici della Questura.

La fuga e il secondo arresto

Durante la permanenza presso la Questura, il giovane egiziano è riuscito a divincolarsi dagli agenti e a tentare la fuga. L’inseguimento si è concluso in Piazza della Vittoria, dove gli operatori di polizia sono riusciti a bloccarlo nonostante la sua resistenza. In questa fase, due agenti hanno riportato lievi ferite, giudicate guaribili in 4 giorni ciascuno.

Le condizioni della vittima

La vittima, un ragazzo italiano di 19 anni, è stata trasportata all’Ospedale Galliera, dove ha ricevuto le prime cure e successivamente è stata ricoverata nel reparto maxillofacciale. I medici hanno emesso una prognosi iniziale di 14 giorni per le ferite riportate al volto.

Le conseguenze per l’arrestato

L’uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato nuovamente arrestato per evasione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, e condotto presso la Casa Circondariale di Marassi. La Divisione Anticrimine sta valutando l’adozione di misure di prevenzione, tra cui il foglio di via obbligatorio, dato che il soggetto risulta residente nel pavese. L’indagato resta comunque presunto innocente fino a sentenza definitiva. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e valutare eventuali responsabilità aggiuntive. L’ultimo aggiornamento è stato fornito dalle autorità di Genova.

IPA