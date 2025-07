Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per detenzione di sostanza stupefacente a Genova: un giovane albanese è stato fermato dopo un inseguimento dalla Polizia in via Caprera. L’operazione è avvenuta ieri pomeriggio, quando gli agenti hanno notato una manovra sospetta e sono intervenuti per bloccare il sospettato, trovato poi in possesso di cocaina e denaro contante. L’arresto è stato eseguito nell’ambito dei controlli sul territorio per contrastare il traffico di droga.

Il controllo e l’inseguimento in via Caprera

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, durante un servizio di pattugliamento nella zona di Sturla. Gli agenti dell’U.P.G.S.P., impegnati nei consueti controlli, hanno notato un giovane a bordo di un’autovettura in via Caprera. L’uomo, un 22enne di origine albanese, ha improvvisamente effettuato una manovra insolita, come se volesse evitare il controllo delle forze dell’ordine.

Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno deciso di intervenire immediatamente. Temendo che il giovane potesse tentare la fuga, lo hanno inseguito e sono riusciti a bloccarlo poco dopo. L’atteggiamento del ragazzo, che ha risposto in modo evasivo alle domande degli agenti, ha rafforzato i sospetti su un possibile coinvolgimento in attività illecite.

La perquisizione e la scoperta della droga

La situazione ha portato i poliziotti a procedere con una perquisizione personale e veicolare. All’interno dell’auto, precisamente sotto la scocca della leva del freno, sono state rinvenute 12 buste termosaldate contenenti cocaina. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati trovati anche 350 euro in contanti, possibile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane aveva con sé anche due smartphone, all’interno dei quali sono state individuate numerose conversazioni con potenziali acquirenti. Dall’analisi dei messaggi è emerso chiaramente che il ragazzo era coinvolto nella cessione di sostanze illecite, confermando così i sospetti degli agenti.

L’auto noleggiata e il sequestro

Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che il veicolo utilizzato dal 22enne era stato noleggiato a nome di una persona sconosciuta. Di conseguenza, la vettura è stata posta sotto sequestro, in attesa di ulteriori verifiche sulla sua provenienza e sull’eventuale coinvolgimento di terzi nell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato quindi condotto in Questura, dove sono stati formalizzati gli atti relativi all’arresto e al sequestro della droga e del denaro contante. La posizione del giovane è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, in attesa della direttissima prevista per la mattinata successiva.

La posizione amministrativa e le indagini in corso

Durante i controlli è emerso che il 22enne si trova in Italia in posizione irregolare. Per questo motivo, la sua situazione è stata segnalata all’Ufficio Immigrazione, che sta valutando l’adozione dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge per i cittadini stranieri non in regola con il permesso di soggiorno.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altri soggetti coinvolti nel traffico di droga nella zona di Genova. Gli inquirenti stanno analizzando il contenuto dei telefoni sequestrati per ricostruire la rete di contatti e individuare altri possibili responsabili.

La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare ogni forma di criminalità, con particolare attenzione ai reati legati agli stupefacenti. Le attività di prevenzione e repressione proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno dello spaccio e tutelare la legalità nelle strade di Genova.

IPA