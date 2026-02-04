Genova, furti con borsone schermato al centro commerciale Fiumara: 40enne arrestato, come agiva
Un 40enne marocchino è stato arrestato per furto aggravato al Centro Commerciale Fiumara di Genova: rubava cellulari e abiti con borsone schermato.
Eseguito un arresto per furto aggravato a Genova. Un 40enne marocchino è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare un cellulare e della merce da un negozio, utilizzando un borsone schermato per eludere i controlli.
La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella mattinata di ieri presso il Centro Commerciale Fiumara, a Genova. Gli agenti delle volanti del Commissariato Cornigliano sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un furto appena avvenuto ai danni di un cittadino, al quale era stato sottratto il cellulare direttamente dalla tasca.
Il ruolo della videosorveglianza e della sicurezza privata
Determinante è stato il contributo di un operatore addetto al monitoraggio delle telecamere di sicurezza della Sala Controllo del centro commerciale. L’operatore ha notato il sospetto mentre commetteva il furto e ha immediatamente fornito una descrizione dettagliata alla guardia giurata in servizio nell’area. Grazie a queste informazioni, la guardia è riuscita a individuare e fermare il presunto autore del reato.
Il borsone schermato e la refurtiva
Durante il controllo, il 40enne è stato trovato in possesso di un borsone schermato con carta stagnola, realizzato appositamente per superare i sistemi antitaccheggio senza far scattare l’allarme. All’interno del borsone sono stati rinvenuti diversi capi d’abbigliamento ancora dotati di dispositivo antitaccheggio e due cellulari, uno dei quali è risultato essere quello appena sottratto alla vittima. Quest’ultima è stata subito rintracciata e il telefono le è stato restituito.
Portato in Questura, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – è risultato sottoposto alla misura sostitutiva della libertà controllata. Nei suoi confronti era già stata avanzata una richiesta di aggravamento della pena, in quanto non aveva rispettato le prescrizioni imposte.
Le indagini e la ricostruzione dei fatti
Gli agenti hanno poi analizzato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza durante tutta la mattinata. I filmati hanno documentato chiaramente il momento in cui il sospetto ha sfilato il cellulare dalla tasca della vittima e ha asportato merce da un negozio di abbigliamento, confermando così la dinamica dei furti.
Tutto il materiale recuperato è stato riconosciuto e riconsegnato ai legittimi proprietari. L’uomo è stato tratto in arresto in attesa della direttissima prevista per oggi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.