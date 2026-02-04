Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per furto aggravato a Genova. Un 40enne marocchino è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare un cellulare e della merce da un negozio, utilizzando un borsone schermato per eludere i controlli.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella mattinata di ieri presso il Centro Commerciale Fiumara, a Genova. Gli agenti delle volanti del Commissariato Cornigliano sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un furto appena avvenuto ai danni di un cittadino, al quale era stato sottratto il cellulare direttamente dalla tasca.

Il ruolo della videosorveglianza e della sicurezza privata

Determinante è stato il contributo di un operatore addetto al monitoraggio delle telecamere di sicurezza della Sala Controllo del centro commerciale. L’operatore ha notato il sospetto mentre commetteva il furto e ha immediatamente fornito una descrizione dettagliata alla guardia giurata in servizio nell’area. Grazie a queste informazioni, la guardia è riuscita a individuare e fermare il presunto autore del reato.

Il borsone schermato e la refurtiva

Durante il controllo, il 40enne è stato trovato in possesso di un borsone schermato con carta stagnola, realizzato appositamente per superare i sistemi antitaccheggio senza far scattare l’allarme. All’interno del borsone sono stati rinvenuti diversi capi d’abbigliamento ancora dotati di dispositivo antitaccheggio e due cellulari, uno dei quali è risultato essere quello appena sottratto alla vittima. Quest’ultima è stata subito rintracciata e il telefono le è stato restituito.

Portato in Questura, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – è risultato sottoposto alla misura sostitutiva della libertà controllata. Nei suoi confronti era già stata avanzata una richiesta di aggravamento della pena, in quanto non aveva rispettato le prescrizioni imposte.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Gli agenti hanno poi analizzato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza durante tutta la mattinata. I filmati hanno documentato chiaramente il momento in cui il sospetto ha sfilato il cellulare dalla tasca della vittima e ha asportato merce da un negozio di abbigliamento, confermando così la dinamica dei furti.

Tutto il materiale recuperato è stato riconosciuto e riconsegnato ai legittimi proprietari. L’uomo è stato tratto in arresto in attesa della direttissima prevista per oggi.

IPA