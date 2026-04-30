Genova, il caso del panificio a Borgoratti in cui non si comprava cibo ma droga: due arresti
Due uomini arrestati a Borgoratti per spaccio: sequestrati oltre 16 chili di hashish e quasi un chilo di cocaina in un panificio.
Due uomini sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio a Borgoratti, quartiere di Genova, dove, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, sono stati sequestrati oltre 16 chili di hashish e quasi 1 chilo di cocaina. L’operazione è stata condotta dopo alcune segnalazioni dei residenti e ha portato all’arresto di un 41enne italiano e di un 38enne egiziano, entrambi coinvolti nell’attività illecita all’interno di un panificio del quartiere.
Le indagini e le segnalazioni dei residenti
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da alcune segnalazioni provenienti dagli abitanti di Borgoratti, preoccupati per un sospetto giro di spaccio che si sarebbe svolto in un panificio della zona. Gli agenti dell’UPGSP, impegnati nel controllo del territorio, hanno iniziato a monitorare l’esercizio commerciale, notando un insolito via vai di giovani, soprattutto nelle ore serali e notturne. I clienti entravano e uscivano rapidamente dal negozio, senza acquistare alcun prodotto da forno, comportamento che ha insospettito ulteriormente gli operatori.
L’operazione di polizia e la perquisizione del panificio
Alla luce dei sospetti e dopo aver raccolto ulteriori elementi, la Polizia ha deciso di intervenire. Durante la perquisizione del panificio, il titolare, un uomo italiano di 41 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti di spaccio, ha tentato di disfarsi di un sacchettino trasparente e di un bilancino di precisione gettandoli nel water del bagno. Il sacchettino è andato perso, ma il bilancino è stato recuperato. Nel portafogli dell’uomo sono stati trovati più di 1000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Insieme a lui, nel locale, si trovava anche un cittadino egiziano di 38 anni, dipendente del panificio.
Le perquisizioni domiciliari e il ruolo delle unità cinofile
La perquisizione si è poi estesa alle abitazioni dei due uomini. Nell’appartamento del dipendente egiziano, grazie al fiuto dei cani Constantin e Leone, sono stati scoperti quasi 200 grammi di hashish e 185 euro in contanti, tutto sottoposto a sequestro. La perquisizione presso l’abitazione del titolare ha permesso invece di rinvenire, all’interno di una casetta di legno situata nel giardino, 16 involucri contenenti complessivamente 16 chili e 600 grammi di hashish e un ulteriore involucro con 780 grammi di cocaina. Tutti gli involucri di hashish presentavano la stessa scritta di quelli trovati nella casa dell’egiziano, elemento che confermerebbe il collegamento tra i due. Inoltre, in una scatola nascosta in camera da letto, sono stati rinvenuti 5000 euro in contanti.
L’arresto e le conseguenze giudiziarie
Al termine delle operazioni, i due uomini sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso e condotti presso la casa circondariale di Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L
Il contesto: il quartiere di Borgoratti e la lotta allo spaccio
L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controllo e prevenzione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri cittadini. Borgoratti, in particolare, è stato oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine a seguito delle segnalazioni dei residenti, che hanno permesso di individuare e interrompere un’attività illecita che si svolgeva sotto copertura di un’attività commerciale apparentemente insospettabile.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.