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Due uomini sono stati arrestati a Milano per truffa ai danni di una donna di 77 anni a Genova. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha intercettato i responsabili dopo che questi avevano messo in atto la cosiddetta “truffa della finta rapina”. I due, un cittadino italiano e uno brasiliano, sono stati fermati rispettivamente nei pressi di Corso Buenos Aires e alla Stazione Centrale, dove il secondo tentava di fuggire con la refurtiva.

Operazione congiunta tra le Questure di Genova e Milano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due uomini è avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione delle truffe contro persone anziane. La Squadra Mobile ligure aveva individuato un’auto sospetta che si allontanava dal quartiere Marassi di Genova, dove poco prima era stata segnalata una truffa ai danni di una signora. Gli agenti hanno immediatamente segnalato il veicolo ai colleghi della Squadra Mobile milanese, che sono riusciti a intercettarlo nei pressi di Corso Buenos Aires a Milano.

Identificati e fermati i responsabili

A bordo dell’auto fermata a Milano si trovava un cittadino italiano di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a truffe. Quasi contemporaneamente, gli specialisti milanesi delle truffe ai danni di anziani hanno bloccato il complice, un cittadino brasiliano di 25 anni, alla Stazione Centrale. Quest’ultimo era su un treno diretto a Napoli, pronto a lasciare la città con la refurtiva ben nascosta: 2.000 euro in contanti e numerosi gioielli sottratti alla vittima.

La dinamica della truffa della “finta rapina”

L’indagine ha ricostruito le modalità con cui i due uomini hanno messo a segno la truffa. L’anziana vittima, ancora scossa per l’accaduto, ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da persone che si sono spacciate per appartenenti alle forze dell’ordine. I truffatori l’hanno convinta che era necessario far verificare i suoi beni da un presunto Carabiniere, poiché erano stati segnalati casi di rapina nella zona. Seguendo le istruzioni ricevute, la donna ha preparato sul tavolo di casa i contanti e i gioielli, consegnandoli poi a un giovane che si è presentato alla porta, credendo di agire per la propria sicurezza.

Arresto e provvedimenti giudiziari

I due uomini arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale “Francesco di Cataldo” di Milano San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In sede di udienza di convalida, il giudice ha confermato l’arresto e disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

IPA