Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunciati per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento avvenuto nella notte in Corso Europa a Genova. I fatti sono stati resi noti dalla Polizia di Stato, che ha fermato un 39enne genovese e un 44enne proveniente da fuori regione, sorpresi a bordo di uno scooter appena rubato.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alle ore 03.30 in Corso Europa, una delle principali arterie cittadine di Genova. Durante il servizio di pattugliamento notturno, una volante dell’U.P.G.S.P. ha notato due uomini in sella a uno scooter che, alla vista della polizia, hanno improvvisamente accelerato nel tentativo di sfuggire al controllo.

L’inseguimento e la fuga

La situazione è rapidamente degenerata quando i due sospetti hanno deciso di darsi alla fuga, innescando un inseguimento rocambolesco per le vie della città. Gli agenti hanno immediatamente attivato i dispositivi luminosi della volante per intimare l’alt, ma i due uomini hanno proseguito la corsa fino a via Torti. Qui, il conducente dello scooter, il 39enne residente a Genova, ha fatto scendere al volo il complice di 44 anni, che proveniva da fuori regione, per poi tentare di dileguarsi da solo a bordo del mezzo.

Il fermo dei sospetti

Gli operatori della Polizia di Stato sono riusciti a bloccare il 44enne dopo un breve inseguimento a piedi. Nel frattempo, il conducente ha abbandonato lo scooter e ha cercato di far perdere le proprie tracce, ma è stato intercettato poco dopo mentre si dirigeva a piedi verso la propria abitazione. Entrambi sono stati quindi identificati e denunciati per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Lo scooter rubato e la restituzione

Le verifiche effettuate dagli agenti hanno permesso di accertare che lo scooter su cui viaggiavano i due uomini era stato appena rubato. Il veicolo è stato prontamente restituito al legittimo proprietario, che non era ancora a conoscenza del furto subito. L’intervento tempestivo della polizia ha dunque permesso di recuperare il mezzo prima che venisse ulteriormente danneggiato o sottratto definitivamente.

IPA