Un arresto per furto in abitazione e una denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere nella serata di ieri a Genova. Un uomo di 39 anni è stato sorpreso mentre tentava di fuggire da un appartamento in via Celesia, dopo essere stato notato da alcuni residenti insospettiti da una porta socchiusa. L’episodio si è verificato intorno alle 19.30, quando una segnalazione al 1 1 2 NUE ha fatto scattare il pronto intervento delle forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un cittadino, notando la porta dell’appartamento della vicina socchiusa, ha deciso di allertare le autorità, certo che la proprietaria non fosse in casa. Le volanti dell’U.P.G. e S.P. e del Commissariato Cornigliano sono arrivate rapidamente sul posto, in via Celesia, e hanno fatto accesso all’abitazione. Gli agenti sono stati subito colpiti da un forte rumore proveniente da una delle stanze.

La fuga e l’inseguimento

Affacciandosi a una finestra spalancata, i poliziotti hanno notato nel cortile sottostante un uomo che, dopo aver scavalcato un muro, tentava di darsi alla fuga. Senza esitazione, gli agenti si sono lanciati all’inseguimento, riuscendo a bloccarlo poco dopo in via Teresa Durazzo. Durante il controllo, il sospettato è stato trovato in possesso di alcune monete, successivamente riconosciute dal figlio della proprietaria dell’appartamento come appartenenti alla madre.

Il ritrovamento degli attrezzi da scasso

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto anche diversi grimaldelli e attrezzi utili allo scasso, strumenti che hanno confermato i sospetti di furto e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, che presentava diverse abrasioni sul corpo e lamentava un forte dolore a una gamba, è stato affidato alle cure dei militi del 118 e trasportato all’ospedale San Martino, dove i medici hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni.

La dinamica della fuga: testimoni e ricostruzione

Una condomina ha riferito agli agenti di aver visto il 39enne mentre si calava da una finestra del terzo piano utilizzando il tubo della grondaia, per poi cadere rovinosamente a terra. L’appartamento oggetto del furto è stato trovato completamente a soqquadro, con la cassaforte forzata e una borsa abbandonata contenente numerosi attrezzi da scasso e altri grimaldelli, presumibilmente lasciata dal ladro durante la precipitosa fuga.

Le indagini e le conseguenze

L’uomo, arrestato per furto in abitazione e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, sarà sottoposto a rito direttissimo nella mattinata odierna. Resta comunque valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di sventare un furto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per la vittima e per il condominio.

