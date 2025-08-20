Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

32enne denunciato per furto aggravato al Porto Antico di Genova. L’uomo è stato individuato e fermato dopo essersi introdotto in due esercizi commerciali della zona, danneggiando le strutture e sottraendo oggetti di valore. Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della notte, precisamente alle 01.35, presso il Molo Ponte Calvi, nel cuore del Porto Antico di Genova.

L’intervento della vigilanza e l’allerta alla Polizia

Un addetto alla sicurezza, durante il suo turno di sorveglianza, ha notato un individuo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di una tavola calda. L’uomo, successivamente identificato come un 32enne residente in città, si è introdotto furtivamente all’interno del locale. Dopo pochi istanti, è stato visto fuggire precipitosamente, lanciando una cassetta in un’aiuola adiacente. L’addetto alla vigilanza ha tentato di inseguirlo, ma ha perso le sue tracce. Tuttavia, la sua segnalazione ha attirato l’attenzione di una volante dell’UPG e SP, che transitava nella zona in quel momento.

La descrizione del sospetto e la caccia all’uomo

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dal vigilante, gli agenti della Polizia hanno avviato immediatamente le ricerche. Pochi minuti dopo, il presunto autore del furto è stato individuato in Piazza Banchi, poco distante dal luogo dell’accaduto. Gli agenti lo hanno fermato e fatto salire sulla volante per ulteriori accertamenti.

Scoperti altri colpi nella stessa notte

Durante le prime fasi dell’identificazione, la Polizia è venuta a conoscenza di un secondo episodio avvenuto sempre a Molo Ponte Calvi. Ignoti, infatti, avevano forzato le porte di due chioschi e danneggiato una vetrata, rovistando nella cassa e consumando una bottiglia di gin. Gli agenti hanno ipotizzato che anche questo episodio potesse essere riconducibile al 32enne appena fermato, vista la vicinanza temporale e geografica dei fatti.

Recuperata la refurtiva e ricostruzione dei fatti

Gli operatori sono tornati sul luogo dove era stata gettata la cassetta durante la fuga. All’interno, hanno rinvenuto alcuni oggetti che risultavano essere stati sottratti dal bar prima dell’intrusione nel secondo esercizio commerciale. Questo elemento ha rafforzato i sospetti nei confronti dell’uomo, che è stato quindi denunciato per furto aggravato.

Il caso del 32enne denunciato per furto aggravato al Porto Antico rappresenta un esempio di efficace sinergia tra vigilanza privata e Polizia di Stato, a tutela della sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali di Genova. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e prevenire nuovi episodi simili.

