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È di due arresti e ingenti sequestri di droga e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nei vicoli del centro storico di Genova. Un 20enne albanese e una 21enne italiana sono stati fermati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, dopo essere stati sorpresi in flagranza durante una cessione di cocaina. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della IV Sezione – Contrasto Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, che hanno agito a seguito di un’attenta attività di osservazione e appostamento.

Le indagini e l’osservazione nei vicoli del centro storico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nei giorni scorsi, quando gli agenti della IV Sezione hanno notato i movimenti sospetti di un giovane nei vicoli del centro storico di Genova. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si muoveva frequentemente a bordo di uno scooter, recandosi in diversi punti della città e, in particolare, entrando e uscendo rapidamente da alcuni stabili o incontrando persone per brevi scambi a bordo strada.

Il blitz in vico Gibello: la flagranza di reato

Ieri mattina, intorno alle 11,25, gli agenti hanno deciso di intervenire durante un’attività di appostamento in vico Gibello. Il giovane, dopo aver parcheggiato il motociclo in zona Caricamento e aver armeggiato intorno al cruscotto, è stato seguito dagli operatori fino all’androne di un palazzo, dove è stato colto in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina a un’altra persona. Immediatamente fermato, il ragazzo è stato trovato in possesso di 55 euro e delle chiavi di un’auto, di uno scooter e di due appartamenti situati nella zona di Marassi.

Le perquisizioni e il coinvolgimento della complice

Le chiavi rinvenute hanno permesso agli agenti di procedere con le perquisizioni domiciliari nei due appartamenti individuati. Nel primo, gli operatori hanno sorpreso una 21enne italiana intenta a preparare dosi di cocaina. L’intervento, effettuato anche con il supporto del team cinofilo, ha portato al rinvenimento di 465 grammi di cocaina purissima, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il denaro e il materiale sequestrato

Nel secondo appartamento, gli agenti hanno trovato una somma di 6715 euro in contanti e una macchina “contadenaro” completa di verificatore di autenticità delle banconote. La perquisizione del motociclo ha inoltre permesso di scoprire 32 involucri di cocaina, per un totale di 22 grammi, nascosti sotto la placca di copertura dello sterzo, in un incavo creato appositamente per occultare la droga.

Le conseguenze dell’operazione

Tutto il materiale rinvenuto, compresi lo stupefacente, il denaro e lo scooter, è stato posto sotto sequestro. I due giovani sono stati tradotti rispettivamente presso le case circondariali di Marassi e Pontedecimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rappresenta un ulteriore colpo al traffico di sostanze stupefacenti nei vicoli del centro storico di Genova.

IPA