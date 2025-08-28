Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito ieri nel quartiere di San Gottardo a Genova: un giovane di 23 anni, originario dell’Ecuador, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo un’indagine che ha portato al sequestro di hashish, marijuana e cocaina. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno agito nell’ambito dei servizi di controllo intensificati per contrastare il traffico di droga.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri nel quartiere di San Gottardo, dove gli agenti hanno individuato un’attività di spaccio gestita da un giovane ecuadoregno di 23 anni. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli e indagini finalizzati a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti nei quartieri cittadini.

L’indagine e l’appostamento

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno raccolto elementi che indicavano come il giovane avesse avviato una vera e propria attività di spaccio nei pressi della propria abitazione. Dopo aver monitorato i movimenti sospetti e aver effettuato un servizio di appostamento, gli agenti hanno atteso che il sospettato uscisse dall’appartamento per procedere al fermo.

Il sequestro delle sostanze stupefacenti

Durante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di due panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 300 grammi. Il controllo si è poi esteso all’interno dell’abitazione, dove i poliziotti hanno rinvenuto, nascosto sotto il letto matrimoniale, un borsone contenente circa 650 grammi di marijuana e circa 70 grammi di cocaina. Oltre alle sostanze, sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 1200 euro in banconote di piccolo taglio.

L’arresto e la custodia cautelare

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il 23enne è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso il carcere di Marassi, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella lotta al traffico di droga nella città di Genova.

Il contesto: i controlli nel quartiere di San Gottardo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto si inserisce in una serie di controlli intensificati nel quartiere di San Gottardo, zona già monitorata per episodi di spaccio e microcriminalità. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per segnalare situazioni sospette e contribuire a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno.

Le reazioni delle autorità

Le autorità hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come il sequestro di oltre 1 chilogrammo di sostanze stupefacenti rappresenti un duro colpo per il mercato locale della droga. L’operazione dimostra l’efficacia delle indagini e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine organizzato e lo spaccio al dettaglio.

Il ruolo della Squadra Mobile

La Squadra Mobile di Genova ha svolto un ruolo centrale nell’individuazione e nell’arresto del giovane ecuadoregno. Grazie a un’attenta attività investigativa e a servizi di osservazione mirati, gli agenti sono riusciti a documentare l’attività di spaccio e a intervenire tempestivamente. L’operazione conferma la costante attenzione delle forze dell’ordine verso le aree più sensibili della città.

Il carcere di Marassi e la custodia dell’arrestato

Dopo l’arresto, il 23enne è stato trasferito presso il carcere di Marassi, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa degli sviluppi processuali. Il giovane dovrà rispondere dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e rischia una condanna severa in base alle leggi vigenti.

Le sostanze sequestrate e il materiale rinvenuto

Il sequestro ha riguardato 300 grammi di hashish, 650 grammi di marijuana e 70 grammi di cocaina, oltre a strumenti per il confezionamento e denaro contante. La presenza di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi lascia intendere che l’attività di spaccio fosse ben organizzata e strutturata.

La lotta allo spaccio a Genova

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce in un contesto più ampio di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Genova. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nei quartieri più a rischio, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle aree vicine alle scuole.

La collaborazione con i cittadini

Le autorità invitano i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni sospette e a collaborare con le forze dell’ordine per prevenire e contrastare il crimine. La partecipazione attiva della comunità è considerata fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere collettivo.

Conclusioni

L’arresto del giovane ecuadoregno nel quartiere di San Gottardo rappresenta un importante risultato nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie all’azione coordinata della Squadra Mobile e alla collaborazione dei cittadini, è stato possibile interrompere un’attività illecita che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per la sicurezza del quartiere e della città di Genova.

