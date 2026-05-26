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Fermato un 45enne ecuadoriano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio a Genova. L’uomo è stato arrestato dopo che gli agenti della Squadra Mobile hanno scoperto un’attività di spaccio nella zona di Sestri Ponente, utilizzando un box come deposito per la droga.

Le indagini e la scoperta dell’attività illecita

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle ultime settimane gli investigatori della Squadra Mobile di Genova hanno raccolto informazioni su una possibile attività di spaccio nella delegazione di Sestri Ponente. Le indagini si sono concentrate su un soggetto sudamericano che, secondo le segnalazioni, avrebbe utilizzato un box come luogo di appoggio per la gestione della droga.

Il blitz e le perquisizioni

Dopo aver effettuato diversi servizi di osservazione nei pressi del garage sospetto, gli agenti hanno notato nei giorni scorsi un’auto guidata da un ragazzo straniero entrare nel box e uscirne dopo pochi minuti, per poi dirigersi verso Cornigliano. L’immediata perquisizione dell’auto ha permesso di trovare alcune dosi di sostanza stupefacente già pronte per la combustione.

Il sequestro della droga e gli strumenti per la lavorazione

Successivamente, la polizia ha eseguito una serie di perquisizioni: nell’abitazione dove il conducente dell’auto viveva con il padre, nel box di pertinenza e nella casa della sorella. Nel complesso, a carico del padre sono stati sequestrati un chilo e mezzo di cocaina, di cui 1300 grammi in forma liquida nascosti in vari anfratti dei locali. Oltre alla droga, sono stati trovati un’agendina con alcuni contanti e nomi associati a cifre, una pressa artigianale e dell’acido solforico, sostanza generalmente utilizzata per estrarre la cocaina e trasformarla dalla forma liquida a quella solida.

L’arresto e la convalida

L’uomo, un 45enne ecuadoriano, è stato arrestato e, dopo la convalida dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso la Casa Circondariale di Marassi. Resta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA