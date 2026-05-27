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Un arresto della Polizia di Stato a Genova. Un uomo di 49 anni è stato fermato e arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, dopo essere stato trovato in possesso di droga e di un coltello durante un controllo stradale.

Il controllo in via Camozzini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 01.20 in via Carlo Camozzini, dove una volante dell’U.P.G.S.P. ha fermato un’automobile con a bordo due soggetti. Alla vista degli agenti, il passeggero ha mostrato segni di agitazione, attirando così l’attenzione delle forze dell’ordine.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

Gli agenti hanno proceduto a identificare il passeggero, scoprendo che si trattava di un uomo già noto alle forze dell’ordine, con diversi precedenti di polizia e sottoposto alla misura dell’Avviso Orale del Questore. Durante la perquisizione personale, nascosti nei pantaloni dell’uomo è stato trovato un coltello, mentre negli slip sono stati rinvenuti 118 grammi di hashish.

La perquisizione domiciliare

La perquisizione è stata poi estesa al domicilio del sospettato. Qui, la Polizia ha scoperto altri 140 grammi della stessa sostanza stupefacente, oltre a due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Le accuse

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e deferito anche per possesso ingiustificato di oggetti od armi atti ad offendere.

IPA