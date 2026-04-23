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È di cinque soggetti fermati e numerosi esercizi commerciali danneggiati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato nel centro storico di Genova. Le misure cautelari sono state eseguite su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, a seguito di una serie di furti e tentati furti aggravati, avvenuti tra gennaio e febbraio scorsi. Gli episodi, tutti caratterizzati da un analogo modus operandi, sono stati attribuiti a un gruppo composto da quattro italiani e un cubano, di età compresa tra 26 e 46 anni.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata coordinata dagli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato Centro. Le indagini si sono concentrate su nove spaccate ai danni di altrettanti esercizi commerciali situati nel cuore della città. Gli episodi si sono verificati in rapida successione, sempre nelle ore notturne, tra gennaio e febbraio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo si incontrava abitualmente presso la fermata Darsena di via Gramsci, dove pianificava i colpi. Una volta scelto il negozio da colpire, uno dei membri si introduceva all’interno forzando la serratura, mentre un complice rimaneva all’esterno a fare da palo. L’obiettivo era sottrarre denaro o oggetti di valore, per poi dileguarsi rapidamente.

I colpi messi a segno

La sequenza dei furti ha visto come protagonista principale un 31enne italiano, talvolta affiancato da altri complici. Il 28 gennaio, insieme a un connazionale 46enne, si è introdotto in un esercizio commerciale di via Ceccardi, forzando la porta d’ingresso e portando via merce per un valore di circa 1700 euro. La fuga è avvenuta attraverso la porta sul retro.

Due giorni dopo, lo stesso individuo ha colpito un ristorante di via Brigate Liguria, asportando alcuni tablet e il denaro presente nel fondo cassa, per un valore complessivo di circa 14.000 euro. La sera successiva, nel giro di poche ore, sono stati presi di mira tre locali differenti: uno in via Calata Gonone, uno in Molo Ponte Morosini e uno in via Gramsci, da cui sono stati sottratti 370 euro.

Circa un mese dopo, il gruppo ha tentato un nuovo furto in un ristorante di via Cavallotti, scassinando la porta d’ingresso ma senza riuscire a portare via nulla. Il 6 febbraio, il 31enne e un altro connazionale 38enne hanno rubato due registratori di cassa da un esercizio commerciale di via XX Settembre, contenenti 50 euro in contanti. La sera seguente, sempre in via XX Settembre, gli stessi uomini hanno sottratto 300 euro da un negozio e, con l’aiuto di altri due complici – un italiano 28enne e un cubano 26enne – hanno tentato invano di entrare in un ristorante di via Brigate Liguria.

L’identificazione e i provvedimenti

L’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia interne ai negozi sia installate sul territorio, ha permesso agli agenti di ricostruire con precisione la dinamica dei reati e di identificare i responsabili. I soggetti coinvolti erano già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali. Una volta raccolti gli elementi necessari, la Polizia ha proceduto al fermo dei cinque individui, che sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle indagini, sono state disposte diverse misure cautelari: una custodia cautelare in carcere, tre obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria e un divieto di dimora nel Comune di Genova, poi trasformato in custodia cautelare in carcere per la violazione della misura.

IPA