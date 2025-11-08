Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un cittadino straniero di 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e oltraggio a Pubblico Ufficiale nella stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe. L’uomo, fermato durante un controllo di routine, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha reagito con violenza agli agenti. L’arresto è stato convalidato e il soggetto, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato affidato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Genova.

Controllo di polizia e arresto in stazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il fatto è avvenuto nella giornata di giovedì 5 novembre, quando gli agenti della Polizia Ferroviaria per la Liguria hanno effettuato un servizio di vigilanza all’interno della stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe. Durante i controlli, è stato fermato un cittadino straniero di 26 anni che si è rifiutato di dichiarare le proprie generalità agli operatori.

Il comportamento ostile e la scoperta della droga

Nel corso degli accertamenti, l’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo e ha reagito con insulti e calci nei confronti degli agenti. La perquisizione ha permesso di rinvenire in suo possesso sostanza stupefacente e diverse banconote di vario taglio. La situazione è rapidamente degenerata, costringendo gli operatori a procedere con l’arresto.

Le accuse e la convalida dell’arresto

Il ventiseienne, di origine africana, è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e oltraggio a Pubblico Ufficiale. L’arresto è stato convalidato in data odierna con il rito per direttissima. L’uomo è stato quindi messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, essendo risultato irregolare sul territorio nazionale.

