Genova, picchia la moglie e le provoca lesioni gravi: arrestato un uomo dopo una notte di violenza a Marassi

E’ di 1 arresto e 4 denunce il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato a Genova durante il fine settimana, in risposta a numerosi episodi di violenza domestica e lesioni personali.

Interventi per liti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel corso del weekend, da venerdì sera a domenica, sono stati effettuati 25 interventi per liti. Di questi, 1 si è verificato tra condomini, 7 in strada o in luoghi pubblici, e 17 tra famigliari. Alcune delle liti sono state solo verbali, mentre altre sono sfociate in percosse, richiedendo l’intervento dei militi del 118.

Arresti e denunce

Venerdì sera, in via Novella, un 49enne del posto è stato denunciato per lesioni aggravate dopo aver colpito un vicino di casa alla testa con una mazza da baseball durante una discussione condominiale. La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo. Nella notte, le volanti sono intervenute in un appartamento di Marassi per una lite tra marito e moglie. Un 41enne ucraino è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate dopo aver aggredito la consorte, procurandole lesioni guaribili in 20 giorni.

Denunce per violenze domestiche

Sabato sera, in un’ora, sono stati effettuati tre interventi in appartamento per lite, che hanno portato alla denuncia di un 37enne marocchino per percosse nei confronti della ex fidanzata, un 24enne peruviano per lesioni aggravate dopo aver colpito la compagna con una forchetta e altri oggetti, e un 52enne peruviano per minaccia grave dopo aver intimidito la convivente con un martello.

Conclusioni

Anche domenica, numerose sono state le liti in appartamento e in strada a Genova. In tutti gli eventi, l’intervento degli agenti ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Per tutti gli indagati, rimane ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

