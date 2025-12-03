Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato e arrestato un 33enne responsabile di furto ai danni di un anziano nel centro di Genova. L’operazione è stata condotta da un ispettore della Polizia di Stato, libero dal servizio e in forza alla Questura di Imperia, che ha agito prontamente dopo aver notato il comportamento sospetto dell’uomo. L’intervento, avvenuto il 3 dicembre 2025, è stato elogiato dal Questore di Imperia come esempio di professionalità e dedizione.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato mentre l’ispettore, in servizio presso la Questura di Imperia, si trovava libero dal servizio a Genova. Durante una passeggiata nel centro cittadino, l’attenzione dell’operatore è stata attirata da un individuo che si aggirava con fare sospetto tra i clienti di un negozio.

L’osservazione e l’intervento

L’ispettore ha seguito con discrezione i movimenti del 33enne, notando come questi si soffermasse con insistenza vicino a borse e borselli. Dopo pochi minuti, l’uomo è uscito dal negozio e si è avvicinato a una coppia di anziani. Approfittando di un momento di distrazione, ha infilato la mano nel borsello dell’uomo e ha sottratto un telefono cellulare.

La conferma del furto e l’arresto

Il poliziotto è intervenuto immediatamente, raggiungendo la coppia per verificare quanto accaduto e mantenendo sotto controllo il sospetto, che nel frattempo tentava di allontanarsi e di nascondere qualcosa in un’aiuola vicina. Per fugare ogni dubbio, l’ispettore ha composto il numero del telefono rubato: il dispositivo ha iniziato a squillare proprio nel punto in cui il 33enne si era chinato poco prima, confermando così il furto.

L’arrivo della volante e gli sviluppi

Richiesto il supporto della Sala Operativa, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Genova è intervenuta sul posto. L’uomo è stato accompagnato in Questura, dove è stato trovato in possesso anche di un secondo telefono, anch’esso risultato provento di furto. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che il giorno precedente il 33enne era già stato denunciato per furto aggravato.

IPA