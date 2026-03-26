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Un arresto per rapina ieri sera in via Cornigliano a Genova. Un cittadino della Guinea di 35 anni è stato fermato dopo aver aggredito un dipendente di un supermercato nel tentativo di sottrarre una bottiglia di superalcolico.

Intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 19.00 in Genova, precisamente in via Cornigliano. Gli agenti della volante del Commissariato Cornigliano sono intervenuti in seguito a una richiesta di soccorso da parte di un dipendente di un supermercato, vittima di aggressione da parte di un uomo che aveva appena tentato di sottrarre una bottiglia dagli scaffali senza pagarla.

L’aggressione e il tentativo di fuga

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, il 35enne di nazionalità guineana ha prelevato una bottiglia di superalcolico e si è diretto verso l’uscita del negozio senza passare dalle casse. L’addetto alla sicurezza ha tentato di fermarlo, ma è stato colpito con un pugno al volto. L’aggressore ha poi minacciato il dipendente brandendo un coccio di bottiglia, nel tentativo di garantirsi la fuga.

L’arresto e i precedenti dell’uomo

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a bloccare l’uomo, trovandolo ancora in possesso della bottiglia appena rubata. Dagli accertamenti è emerso che il 35enne aveva già svariati precedenti di polizia ed era sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Genova. Inoltre, la sua posizione sul territorio nazionale risultava irregolare.

Le conseguenze dell’operazione

L’uomo è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La sua difesa sarà affidata all’Avv. Fabiana Massarella. Resta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA