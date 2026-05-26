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Un arresto e una denuncia per rapina, minacce e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere a Genova. Un 27enne marocchino è stato fermato dopo aver sottratto con violenza uno smartphone a un uomo presso il mercato di via Reta, per poi aggredirlo e minacciarlo con una forbice. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, come comunicato dalle forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato alle 07.15 in via Reta, dove la Sala Operativa della Questura ha segnalato una rapina appena avvenuta al mercato. Gli agenti del Commissariato Cornigliano sono intervenuti rapidamente, dopo che un uomo aveva denunciato di essere stato derubato del proprio cellulare da uno sconosciuto, che si era poi dato alla fuga a bordo di un autobus.

L’inseguimento e l’arresto

Gli operatori hanno individuato un soggetto che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima e dai testimoni. L’uomo viaggiava su un autobus diretto verso il centro città e, alla vista della volante, ha tentato di far perdere le proprie tracce salendo di corsa su un altro mezzo pubblico. Tuttavia, la fuga è durata poco: il sospettato è stato immediatamente fermato dagli agenti e condotto in Questura per ulteriori accertamenti.

La dinamica della rapina e l’aggressione

Dalla ricostruzione effettuata dagli investigatori è emerso che il 27enne aveva avvicinato la vittima con una scusa, riuscendo a sottrargli lo smartphone. Non solo: l’uomo avrebbe colpito la vittima alla testa e al costato, per poi allontanarsi. Poco dopo, sarebbe tornato sul posto per aggredire nuovamente la persona derubata, minacciandola con una forbice.

L’intervento dei presenti e la fuga

Alcuni passanti, assistendo alla scena, sono intervenuti in aiuto della vittima. Grazie al loro coraggio, sono riusciti a disarmare l’aggressore, che a quel punto si è dato alla fuga, tentando di far perdere le proprie tracce tra i mezzi pubblici.

L’identificazione e i precedenti

L’esito degli accertamenti ha permesso di identificare il responsabile: si tratta di un 27enne di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione.

IPA