Arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in via Gramsci a Genova. Due cittadini senegalesi sono stati fermati dagli agenti durante un controllo di routine: uno dei due è stato trovato in possesso di 10 dosi di eroina e 280 euro in contanti. L’operazione è stata condotta alle 8,15 del mattino, quando i poliziotti hanno notato i due uomini scambiarsi qualcosa con fare sospetto.

Il controllo in via Gramsci: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella centrale Genova, precisamente in via Gramsci, una delle arterie più trafficate della città. Gli agenti delle volanti dell’U.P.G.S.P., impegnati in attività di controllo del territorio, hanno notato due uomini che si scambiavano un oggetto con atteggiamento circospetto. Insospettiti, i poliziotti si sono avvicinati per procedere a un controllo più approfondito.

Il tentativo di disfarsi della droga e il recupero della sostanza

Nel momento in cui si sono resi conto della presenza della Polizia, uno dei due, un senegalese di 39 anni, ha cercato di disfarsi di ciò che aveva in mano, gettandolo in un vaso poco distante. Gli agenti hanno recuperato immediatamente l’oggetto, che si è rivelato essere una dose di sostanza stupefacente, successivamente identificata come eroina. Entrambi gli uomini sono stati sottoposti a un controllo personale: il più giovane, un senegalese di 30 anni, aveva con sé 280 euro e uno smartphone, mentre il 39enne possedeva 10 euro.

Il trasferimento in Questura e il nuovo tentativo di occultamento

Gli agenti hanno quindi accompagnato i due uomini in Questura per l’identificazione. Durante il tragitto, il 30enne ha tentato nuovamente di disfarsi di qualcosa nell’abitacolo della volante. Anche in questo caso, i poliziotti sono intervenuti prontamente, recuperando e sequestrando 10 dosi di eroina, per un totale di 10 grammi. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata posta sotto sequestro.

Le immagini delle telecamere e la dinamica dello scambio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la dinamica dello scambio è stata confermata anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Le riprese hanno mostrato i due uomini mentre si scambiavano una dose di eroina dandosi la mano. Alla vista degli agenti, il 39enne ha cercato di liberarsi della droga gettandola nel vaso, ma il tentativo è stato vanificato dall’intervento tempestivo della Polizia.

Le conseguenze per i due fermati: arresto e denuncia

Al termine degli accertamenti, il 30enne, già noto alle forze dell’ordine e in possesso di due rintracci, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo verrà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna. Il 39enne, invece, è stato deferito per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale e sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. La sua posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge.

La posizione dei fermati e la presunzione di innocenza

Entrambi i cittadini senegalesi sono risultati senza fissa dimora. Il 30enne, già pregiudicato, dovrà rispondere delle accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Il 39enne, invece, oltre a essere stato segnalato alla Prefettura per la dose di eroina gettata nel vaso, rischia l’espulsione dal territorio nazionale. Resta comunque salva la presunzione di innocenza per entrambi gli indagati fino a sentenza definitiva.

Il contesto: i controlli antidroga a Genova

L’operazione di ieri mattina si inserisce in un più ampio quadro di controlli antidroga che la Polizia di Stato sta portando avanti da tempo nel capoluogo ligure. Via Gramsci, in particolare, è una zona spesso monitorata dalle forze dell’ordine per la presenza di episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto di un uomo e la denuncia di un altro rappresentano un ulteriore segnale dell’attenzione delle autorità verso il fenomeno.

Le reazioni delle istituzioni e la sicurezza urbana

Le istituzioni locali hanno espresso soddisfazione per l’operato della Polizia di Stato, sottolineando l’importanza di mantenere alta la guardia contro il traffico di droga e i reati connessi. L’arresto e la denuncia di ieri mattina testimoniano l’efficacia dei controlli sul territorio e la collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine. La sicurezza urbana resta una priorità per la città di Genova, che continua a investire risorse nella prevenzione e nel contrasto della criminalità.

Conclusioni

L’episodio di via Gramsci conferma la costante attività di monitoraggio e repressione dei reati legati allo spaccio di droga da parte della Polizia di Stato. L’arresto del 30enne senegalese e la denuncia del connazionale rappresentano un ulteriore passo avanti nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti nel centro cittadino. Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per garantire la sicurezza dei cittadini.

