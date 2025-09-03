Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato per rapina aggravata dopo aver aggredito un anziano sul lungomare di Pegli. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio in via Caracciolo, a Genova, quando la Polizia di Stato è intervenuta su segnalazione di alcuni passanti. La vittima, un uomo di 90 anni, è stata soccorsa e la refurtiva recuperata. L’arrestato, di origine algerina e irregolare sul territorio, è stato condotto in carcere in attesa di convalida.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti dell’U.P.G.S.P. si è reso necessario nel primo pomeriggio di ieri, quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione da via Caracciolo. Alcuni cittadini avevano fermato un uomo sospettato di aver appena compiuto una rapina ai danni di un anziano.

I fatti: aggressione e tentativo di furto

L’episodio si è svolto intorno alle 15,30 sul Lungomare di Pegli. Il presunto autore, un cittadino algerino di 39 anni, irregolare in Italia, avrebbe avvicinato un uomo di 90 anni con l’intento di strappargli il borsello. Di fronte alla resistenza della vittima, l’aggressore ha cambiato obiettivo, riuscendo a sottrarre la collanina d’oro che l’anziano portava al collo. Dopo il gesto, il malvivente si è dato alla fuga.

La reazione dei passanti e l’intervento della Polizia

Alcuni passanti, accortisi di quanto stava accadendo, sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare il sospettato in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia di Stato, giunti rapidamente sul posto, hanno prestato soccorso all’anziano, che nella colluttazione era caduto violentemente a terra, battendo la testa sul selciato.

Il recupero della refurtiva e l’arresto

Durante le fasi concitate dell’arresto, i poliziotti hanno recuperato la collanina d’oro, che l’autore della rapina aveva tentato di gettare via per disfarsene. L’uomo è stato quindi arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero, trasferito presso il carcere di Marassi. La sua posizione resta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto.

Le condizioni della vittima

L’anziano, vittima dell’aggressione, è stato subito soccorso dagli agenti e affidato alle cure dei sanitari. Nonostante la caduta e il colpo alla testa, le sue condizioni non sarebbero gravi, ma sono stati necessari accertamenti medici per escludere conseguenze più serie.

