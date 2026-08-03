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Un arresto per furto aggravato in zona Carignano. Un 31enne di nazionalità rumena è stato fermato dopo essere stato sorpreso a danneggiare e derubare alcune auto in sosta. L’uomo è stato individuato e bloccato dagli agenti poco dopo la segnalazione, mentre tentava la fuga.

La segnalazione e l’intervento delle volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 03.50 in via dei Sansone, nel quartiere Carignano di Genova. Gli agenti dell’UPGSP sono intervenuti a seguito di una chiamata al NUE 112 che segnalava la presenza di un uomo intento a rompere i deflettori di alcune auto parcheggiate, con l’intento di compiere un furto all’interno degli abitacoli.

L’identificazione e la fuga

Grazie a una descrizione dettagliata fornita dalla centrale operativa, le pattuglie si sono immediatamente messe sulle tracce del sospetto. Il 31enne è stato individuato poco distante, in via Podestà. Alla vista delle volanti, l’uomo ha tentato di disfarsi dello zaino che portava con sé e si è dato alla fuga a piedi, ma è stato prontamente raggiunto dagli agenti e condotto in Questura per gli accertamenti di rito.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione personale, la Polizia ha rinvenuto addosso al fermato due cacciaviti, mentre all’interno dello zaino sono stati trovati un piccone, un piccolo aspirapolvere da auto e due hard disk. Tutti gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati come elementi probatori a carico dell’indagato.

La restituzione della refurtiva e la denuncia

I proprietari delle auto danneggiate e derubate, tre persone in totale, sono stati contattati dalla Polizia e hanno potuto riavere i propri beni in sede di denuncia. Gli agenti hanno provveduto a raccogliere le testimonianze e a formalizzare le denunce per furto e danneggiamento.

L’arresto e la direttissima

Per il cittadino rumeno si è proceduto con l’arresto in flagranza di reato. L’uomo è stato trattenuto in Questura in attesa della direttissima, prevista per la mattinata successiva. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a sentenza definitiva. L’arresto è avvenuto a Genova.

IPA