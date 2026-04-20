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Due arresti per lesioni personali a danno di operatori sanitari sono stati eseguiti ieri mattina a Genova, in seguito a due distinti episodi avvenuti presso l’ospedale Villa Scassi e un bar di via Cantore. A essere fermati sono stati un 36enne marocchino e un 50enne del Kazakhistan, entrambi accusati di aver aggredito il personale durante interventi di soccorso.

Due arresti in poche ore: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattinata di ieri è stata segnata da due episodi di violenza ai danni di operatori sanitari a Genova. Il primo intervento è avvenuto intorno alle 8.30 presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Scassi, dove un cittadino marocchino di 36 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha perso il controllo e ha colpito con una testata un’infermiera, provocandole una lesione al polso giudicata guaribile in 10 giorni. Dopo essere stato dimesso dalla struttura ospedaliera, l’uomo è stato accompagnato negli uffici della questura e trattenuto fino alla mattina successiva, in attesa del rito direttissimo.

Secondo episodio: aggressione a un soccorritore in un bar

Poco dopo il primo intervento, una seconda pattuglia dell’U.P.G. e S.P. è stata chiamata a intervenire in un bar di via Cantore, sempre a Genova, dove era stato segnalato un uomo in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici. L’uomo, un cittadino del Kazakhistan di 50 anni, aveva iniziato a molestare i dipendenti dell’esercizio commerciale, per poi perdere conoscenza e accasciarsi al suolo. Gli agenti hanno immediatamente richiesto l’intervento di un’ambulanza per prestare i primi soccorsi. Durante la valutazione dello stato di coscienza, il 50enne si è risvegliato e ha colpito con un violento pugno all’addome uno degli agenti, causandogli una lesione giudicata guaribile in 3 giorni. Anche durante il trasporto presso l’ospedale Villa Scassi, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento aggressivo. Dopo le dimissioni, è stato condotto in questura in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

Le indagini e la posizione degli arrestati

Entrambi gli uomini sono stati arrestati per il reato di lesioni personali arrecate a personale sanitario. La Polizia di Stato ha sottolineato che per entrambi resta salva la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva. I due episodi, avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro, hanno messo in evidenza la pericolosità delle situazioni che il personale sanitario e di soccorso si trova spesso ad affrontare, sia all’interno delle strutture ospedaliere che durante gli interventi sul territorio.

Il contesto: sicurezza e tutela degli operatori sanitari

Gli episodi di aggressione ai danni di operatori sanitari sono purtroppo sempre più frequenti e rappresentano un fenomeno che desta preoccupazione sia tra gli addetti ai lavori che tra le istituzioni. Il pronto intervento delle forze dell’ordine e la tempestività dei soccorsi hanno permesso di evitare conseguenze più gravi, ma i fatti di ieri a Genova riaccendono il dibattito sulla necessità di garantire maggiore sicurezza a chi opera quotidianamente in prima linea.

IPA