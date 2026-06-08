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Dieci persone di nazionalità tunisina sono state arrestate in un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova, che ha colpito un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’indagine, avviata dopo lo sbarco di venticinque migranti a Pantelleria nel marzo 2024, ha permesso di ricostruire una rete attiva tra la Tunisia e l’Italia, che avrebbe favorito l’ingresso irregolare di oltre centoventi cittadini tunisini.

Operazione coordinata tra Genova e Trapani

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ordinanza di misura cautelare è stata emessa dal tribunale di Genova su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. L’azione ha coinvolto il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e la Squadra mobile di Genova, che hanno eseguito i provvedimenti nei confronti di dieci persone di nazionalità tunisina. Di queste, sei sono finite in carcere, tre sono state sottoposte all’obbligo di dimora nel territorio del comune di Genova e una nel comune di Trapani.

Un’associazione per delinquere dedita ai viaggi clandestini

Secondo le indagini, sei indagati sono accusati di essere parte di un’associazione per delinquere operativa a Genova e finalizzata ad agevolare l’ingresso irregolare in Italia di cittadini tunisini. Il gruppo avrebbe richiesto somme tra 2.500 e 3.000 euro per ogni viaggio, organizzando nei dettagli le fasi del trasferimento, dalla raccolta dei migranti fino allo sbarco sulle coste italiane.

Il sistema hawala per i pagamenti

Il pagamento del “servizio” avveniva tramite il sistema informale denominato “hawala”, che consente di trasferire denaro senza passare dai canali bancari ufficiali. Questo metodo, basato su una rete di agenti fiduciari chiamati hawaladar, rendeva le transazioni non tracciabili e non soggette a tassi ufficiali di cambio, complicando il lavoro degli investigatori nel ricostruire i flussi finanziari legati all’organizzazione.

Quattro sbarchi e oltre centoventi migranti coinvolti

Le indagini hanno permesso di accertare quattro episodi avvenuti tra marzo 2024 e febbraio 2025, durante i quali più di centoventi cittadini tunisini sono stati fatti sbarcare a Pantelleria. I migranti, imbarcati su gommoni, hanno affrontato la traversata in condizioni estremamente pericolose per la loro incolumità. Prima della partenza, nei luoghi di raccolta, veniva loro impedito di uscire e venivano privati dei telefoni cellulari, per evitare che potessero essere localizzati dalle autorità.

L’avvio delle indagini dopo lo sbarco di marzo 2024

L’attività investigativa è iniziata in seguito allo sbarco del 15 marzo 2024, quando venticinque migranti sono stati intercettati a bordo di un gommone al largo di Pantelleria. Le dichiarazioni di uno dei migranti, raccolte dagli agenti della Squadra mobile di Trapani, hanno fornito elementi fondamentali per ricostruire la rete degli organizzatori dei viaggi clandestini dalla Tunisia verso l’Italia.

IPA